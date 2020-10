Bautizan a su hija con el nombre de empresa de Internet y tendrán WiFi gratis

La empresa pagará por el Internet de la pareja hasta el año 2038.



Una pareja suiza le puso Twifia de segundo nombre a su hija pequeña, tras acogerse a la promoción de un proveedor de servicios de Internet, consiguiendo así dieciocho años de WiFi gratis.



El padre vio en Facebook la oferta de la compañía Twifi y le pareció una buena oportunidad. Según las condiciones del proveedor, todo aquel que llame a su bebé Twifus (si es un niño) o Twifia (si se trata de una niña) y que lo demuestre con una foto del certificado de nacimiento, puede aprovechar a la promoción.



Los padres, que desean permanecer en el anonimato, no quisieron revelar el nombre completo de la niña, porque aseguran estar "un poco avergonzados". "No queremos justificarnos porque la acusación de haber vendido el nombre de nuestra hija nos golpea muy fuerte", explicaron.



Asimismo, aseguran que ahorrarán el dinero que habrían gastado en el WiFi y lo depositarán en una cuenta de ahorros para la pequeña Twifia. De esa forma, esperan que, cuando cumpla la mayoría de edad, use el dinero para comprarse un automóvil, aprender a conducir o cambiarse el nombre en caso de que lo odie.



"Cuanto más lo pensaba más único se volvía el nombre para mí, y fue entonces cuando la cosa adquirió su encanto", confesó el padre. "Para mí el nombre Twifia significa conexión en este contexto. ¡Un vínculo eterno!", afirma la madre, que reconoce que, en un primer momento, no le gustó la idea.



"Hay nombres mucho peores, ¡y cuánto más a menudo decimos Twifia más cordial suena el nombre!", confiesa la mujer.



El jefe de Twifi, Philippe Fotsch, confirmó que su empresa pagará por el Internet de la pareja hasta el año 2038, incluso en el que caso de que la compañía quiebre. "Es una cuestión de honor", declaró, detallando que la oferta sigue en pie por si alguien más quiere aprovecharla, según publicó RT.