Luis Arce fue electo presidente de Bolivia: Prometió un gobierno de unidad

El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, se comprometió en la madrugada de hoy a trabajar por todos los bolivianos y a construir un gobierno de unidad.



"Mi compromiso (es) trabajar, de llevar adelante nuestro programa y como lo venimos diciendo vamos a trabajar para todos los bolivianos y vamos a construir un gobierno de unidad nacional, vamos a construir la unidad en nuestro país", dijo Arce, según cita la agencia de noticias estatal ABI.



El mensaje del exministro de Economía de Evo Morales se produjo luego de que dos empresas encuestadoras entregaran los resultados de conteos rápidos no oficiales que le dieron la victoria en primera vuelta con más del 50% de los votos.



Asimismo, consideró que se está recuperando la certidumbre en la población boliviana con estas elecciones para poder desarrollar todo tipo de actividades económicas.



Estas actividades beneficiarán "a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, y también al sector público y a todas las familias bolivianas que han estado durante 11 meses en una incertidumbre", agregó.



Además, aseguró que se trabajará y se "reconducirá el proceso de cambio" aprendiendo y superando de los errores cometidos por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que estuvo en el gobierno durante 14 años hasta noviembre de 2019.



"Hemos recuperado la democracia", dijo Evo Morales

El expresidente y jefe de campaña del MAS para las elecciones presidenciales de ayer, Evo Morales, dijo en Buenos Aires que el candidato masista, Luis Arce, es el presidente electo de Bolivia.



"Quiero señalar que se ha producido una victoria del MAS-IPSP" y que también se ganó "la mayoría en ambas cámaras del Parlamento Plurinacional", agregó esta noche, en declaración a la prensa desde un hotel porteño.



Morales, que tenía previsto hablar a las 21:30 de ayer, demoró hasta las 0:40 su comparencia ante la prensa, donde dijo que "Lucho será nuestro presidente y él sabrá resolver" la aguda crisis social y económica de Bolivia y "volver al progreso".



En alusión a la fórmula del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), que integran Luis Arce y David Choquehuanca, Morales transmitió sus "absolutas felicitaciones a Lucho y a David".



"Hoy hemos recuperado la democracia" y también "recuperamos la Patria", aseguró en una breve y demorada declaración a la prensa.



Previo a esta declaración, Morales había escrito en su cuenta de Twitter que "ayer denunciamos que era sospechoso el levantamiento del Direpre (Difusión de Resultados Preliminares) a pocas horas del día de las elecciones. Ahora, las empresas encuestadoras se niegan a publicar los resultados a boca de urna. Están escondiendo el gran triunfo del pueblo representado por el MAS-IPSP".



Y agregó en otro tuit que "resulta muy extraño y preocupante que, a casi una hora del tiempo permitido para la publicación de los datos de los resultados en boca de urna, las empresas no lo hagan. ¿Por qué el retraso? ¿Qué se quiere esconder?".



Quién es Luis Alberto Arce

Luis Alberto Arce Catacora nació en La Paz el 28 de septiembre de 1963. Es licenciado en Economía, título otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), y además se graduó como Contador General en el Instituto de Educación Bancaria.



Recibió el grado de Master en Ciencias Económicas de la Universidad de Warwick, Inglaterra, donde estudió entre 1996 y 1997. Realizó toda su carrera profesional en el Banco Central de Bolivia (BCB), desde 1987 hasta enero de 2006, cuando se sumó al gobierno de Morales.



Posee una vasta experiencia como catedrático de pre y posgrado en universidades públicas y privadas de Bolivia, como la UMSA, en posgrado en Ciencias del Desarrollo (Cides)- UMSA, la Universidad Católica Boliviana (UCB), Universidad del Valle, Universidad Franz Tamayo y Universidad Loyola, entre otras.



Fue el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia en dos ocasiones, durante el gobierno del expresidente Evo Morales: la primera vez desde el 23 de enero de 2006 hasta el 24 de junio de 2017, y la segunda entre el 23 de enero de 2019 y el 10 de noviembre de ese mismo año.



Áñez reconoció la victoria del MAS



La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, felicitó hoy al presidente y vicepresidente electos Luis Arce y David Choquehuanca, por haber ganado las elecciones nacionales, según un cómputo extraoficial, y les pidió gobernar pensando en Bolivia.



"Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor (Luis) Arce y el señor (David) Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia", escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.



De esta forma, aunque ad referendum de lo que resulte del escrutinio oficial, reconoció esta madrugada la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS), luego de haber bajado su propia postulación presidencial con un llamado a todo el arco opositor al masismo para que esa fuerza no ganara la elección.



La mandataria que asumió la presidencia en un procedimiento irregular de la Asamblea Legislativa, luego de que una asonada forzara la renuncia del entonces presidente Evo Morales, nunca ocultó su rechazo hacia el MAS.