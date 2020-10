Video: Estalló bomba de Segunda Guerra Mundial mientras intentaban desactivarla

Una bomba británica de la Segunda Guerra Mundial estalló el martes cuando especialistas en demoliciones de la armada intentaban asegurarla bajo el agua en el noroeste de Polonia. Nadie resultó herido.La bomba "Tallboy'' de 5,4 toneladas fue encontrada en septiembre de 2019 en el fondo de un canal que lleva al puerto de Szczecin durante las obras para profundizar el ducto. Más de 750 personas fueron evacuadas para la operación de los zapadores en el borde sur del popular balneario de Swinoujscie, en el Mar Báltico, que al igual que Szczecin fue un atareado puerto militar nazi durante la guerra.Expertos en demoliciones polacos intentaban neutralizar la bomba bajo el agua mediante una deflagración remota, que implica quemar los explosivos, pero el dispositivo detonó durante el proceso.Un portavoz de la armada, el teniente coronel Grzegorz Lewandowski, dijo a The Associated Press que nadie resultó herido toda vez que los zapadores se encontraban a una distancia prudente del estallido, que se percibió entre los residentes en Swinoujscie."La operación se llevó a cabo de manera perfecta y segura y la bomba está asegurada ahora'', dijo Lewandowski.Apuntó que fue la mayor operación realizada por zapadores en Polonia, donde aún se descubren bombas, granadas y misiles de la Segunda Guerra Mundial sin detonar.La bomba Tallboy fue diseñada por el ingeniero aeronáutico británico Barnes Wallis y utilizada por la Real Fuerza Aérea para destruir grandes instalaciones bajo control nazi por medio de descargas subterráneas.El dispositivo encontrado en Swinoujscie probablemente fue utilizado en abril de 1945 contra el buque de guerra nazi Luetzow. Los expertos no saben por qué la bomba no estalló en ese momento.

