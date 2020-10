Septiembre de 2020 fue el mes más caluroso registrado en el mundo

El promedio de temperaturas ya se ubica 1,28 °C por encima de los valores de la era preindustrial y se acerca peligrosamente al techo de 1,5 °C fijado por el Acuerdo de París



Las temperaturas, 0,05 grados superiores a las de septiembre de 2019 a escala global (que era el mes más caluroso hasta la fecha), fueron mucho más elevadas que los valores medios en septiembre en diferentes regiones del mundo como las costas de Siberia septentrional, Oriente Medio, zonas de América del Sur y Australia.



El período de 12 meses que va de octubre de 2019 a septiembre de 2020 se sitúa 1,28 °C por encima de las temperaturas de la era preindustrial. Teniendo en cuenta que los últimos cinco años han sido los más cálidos de la historia, esta cifra acerca al planeta al techo de 1,5 °C, el objetivo del Acuerdo de París.



El pacto, concluido en 2015 en el que cerca de 200 Estados se comprometieron a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero, busca mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C, o máximo 2 °C, para limitar el impacto de tormentas, sequías y otros fenómenos extremos cada vez más devastadores.





La temperatura del planeta ya ha aumentado más de 1 °C, y se incrementa una media de 0,2 °C por década desde finales de los años 1970, insiste Copernicus en su balance climático mensual.



Y 2020 no va a cambiar la tendencia, ya que incluye los meses de enero, mayo y junio más cálidos. Calor ártico El calor fue también más fuerte de lo normal en el océano Ártico, señala el servicio, que recuerda que este año el deshielo de la banquisa de verano en el Ártico terminó en la segunda superficie más pequeña de la historia, después de la de 2012.



"La combinación en 2020 de temperaturas récord y de una banquisa de verano a un nivel bajo pone de manifiesto la importancia de mejorar el control en una región que se calienta más rápido que el resto en el mundo", comenta Carlo Buontempo, director del servicio europeo sobre cambio climático.



Y el Gran Norte no es la única zona afectada.



Norteamérica tuvo un mes de septiembre muy caluroso, sobre todo con los 49 °C registrados a principios de mes en el condado de Los Angeles, en una California devastada por los incendios.



Además del mes de septiembre, los datos de los satélites europeos muestran que el periodo que va de enero a septiembre de 2020 es más cálido que el mismo periodo de 2019, segundo año con las temperaturas más elevadas.



El análisis compara estos mismos nueve meses de 2020 y de 2016, el año más cálido del mundo, revela anomalías "bastante parecidas", según Copernicus. Pero fenómenos climáticos como el desarrollo actual de La Niña, que tiende a bajar la temperatura mundial, "influirán sobre la probabilidad que 2020 se convierta en el año más caluroso".



"Quedan tres meses durante los cuales puede pasar de todo", dijo a la AFP Freja Vamborg, investigadora de Copernicus, añadiendo que la agencia no hacía "predicciones sobre las temperaturas mundiales".



Países como Turquía, Israel y Jordania registraron nuevos récords históricos. Partes del norte de África y el Tíbet también tuvieron temperaturas por encima de la media. En Los Ángeles, en la costa oeste de Norteamérica se alcanzaron los 49 grados a principios de septiembre. En Paraguay y el sur de Brasil, los días más calurosos fueron a finales de mes.



Frente a eso, en Asia central, el sur de China y la mitad oriental de América del Norte, las temperaturas fueron inferiores a la media. También fueron ligeramente más frías en partes del Atlántico Norte, el Pacífico Norte y en el Pacífico ecuatorial oriental, en consonancia con el actual episodio de La Niña.



En Europa, las diferencias de temperatura se hicieron todavía más acusadas, con 1,8 grados por encima de la media registrada entre 1981 y 2010 y 0,2 grados más que en septiembre de 2018, que hasta ahora había sido considerado el más caluroso de la serie. En el Viejo Continente, tuvieron un mes particularmente cálido los países ribereños del Mar Negro, los Balcanes occidentales, los Estados bálticos y Francia. Por el contrario, en Islandia, el promedio fue más frío



La base de datos de satélite de Copernicus para la observación de las temperaturas remonta a 1979, pero los datos convencionales terrestres y las informaciones de otras agencias no muestran ningún año más caluroso antes de 1979, desde la era preindustrial.