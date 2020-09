Brasil suspendió el Carnaval de Rio de Janeiro 2021 por el coronavirus

Finalmente las escuelas de samba brasileñas decidieron el jueves suspender sus reconocidos desfiles en el Carnaval de Río de Janeiro que estaba pautado para realizarse en febrero de 2021. La causa de la cancelación fue la pandemia del coronavirus que sigue avanzando en la región.



"Llegamos a la conclusión de que el evento debe ser aplazado. No podemos hacerlo en febrero", dijo en diálogo con la prensa Jorge Castanheiras, presidente de la Liga Independiente de Escuelas de Samba (LIESA). "Las escuelas de samba no tienen tiempo ni recursos financieros y organizativos para estar prontas en febrero", agregó al respecto.



El evento suele atraer a millones de turistas que viajan al país carioca exclusivamente para asistir al icónico Sambódromo con el fin de bailar y presenciar la aclamada celebración.



El Ayuntamiento de Río de Janeiro hasta el momento no expresó una decisión sobre las fiestas callejeras que también se llevan a cabo a lo largo y ancho de la ciudad. Sin embargo, su agencia de promoción turística manifestó en un comunicado enviado a The Associated Press que sin no hay una vacuna contra el Covid-19, es incierto cuándo se podrán volver a realizar eventos públicos grandes.



A pesar de la discutible gestión sanitaria frente a la pandemia de coronavirus, Jair Bolsonaro subió su popularidad en un 40%. Se trata de la cifra récord desde el inicio de su mandato según informó la Confederación Nacional de la Industria (CNI).



"La popularidad del presidente Jair Bolsonaro revierte la tendencia de caída que persiste durante el año pasado y mejora entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020", señaló la confederación en un comunicado.