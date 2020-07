Chile superó los 6.000 muertos por coronavirus

El Ministerio de Salud de Chile informó que el país superó los 6.000 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. El total de decesos ascendió a 6.051 tras reportarse 131 nuevos fallecidos. Respecto a los contagios, se registró un importante aumento: 3.548 frente a los 2.498 de ayer. El total de infectados llegó a 288.089.



De los nuevos casos, 2.703 presentaron síntomas, 322 son asintomáticos y 523 no fueron notificados. Además, hay 28.695 casos activos.



El subsecretario Arturo Zúñiga consignó 2.107 hospitalizados, 1.757 con ventilación mecánica y 420 en estado crítico. Respecto a los exámenes, se hicieron 15.585 el último día para totalizar 1.146.593.



Pese al aumento en los casos diarios, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, destacó: "Estamos viendo cifras optimistas", aludiendo a la baja en los casos activos y al alza que se reportó en los pacientes recuperados. "También hemos visto una nueva tendencia, ha bajado el nivel de positividad al 24%", destacó. El gobierno dice que hay menos personas con síntomas "Existe un menor número de personas que están presentando síntomas y que se están acercando a los establecimientos de salud" a hacerse test, afirmó este jueves el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.



Al ser preguntado por la drástica reducción de los exámenes, Zúñiga alegó que "obviamente se puede respaldar porque la tasa de positividad sigue bajando".



Sin embargo, el índice de positividad, es decir, el porcentaje de contagios detectados entre el total de diagnósticos, todavía oscila en torno al 24 %, por lo que los expertos coinciden que es demasiado elevada como para poner freno a la detección del coronavirus SARS-CoV-2.



Ricardo Soto, virólogo de la Universidad de Chile, dijo a EFE que "si no se baja del 10 % de positividad -lo que recomienda la OMS- no se puede pensar en volver a la normalidad".



"El principal problema que tenemos es social, todavía hay mucha gente que sale a buscar a diario lo que comerá esa misma noche", lamentó.



El doctor en Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Toronto Jaime Sapag hizo un llamado a aprovechar el potencial del país austral: "Debemos pensar que hay muchas personas con COVID-19 sin síntomas y por eso es importante avanzar en estrategias de detección y trazabilidad mucho más activas". La necesidad de salir a buscar a los contagiados Cristobal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, dijo a EFE que es "muy problemático" que el sistema de Salud no busque "activamente" a los infectados de COVID-19 dada la alta positividad.



"Quizás la gente está consultando menos en los centros de salud, pero esto no significa necesariamente que la circulacion viral haya disminuido", señaló Cuadrado, que dirige el proyecto "MOVID", una investigación de la Universidad de Chile con el Colegio Médico que analiza la evolución de la pandemia.



Para el experto, el Gobierno debería implementar medidas como el "testeo comunitario" en zonas con gran presencia del virus o formas más innovadoras, como tomar muestras a personas desde dentro de sus vehículos para evitar que tengan que ir a un centro de salud.