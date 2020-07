Uruguay asumió la presidencia pro témpore del Mercosur

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, abrió este jueves la primera cumbre virtual de Presidentes del Mercosur y de Estados parte, debido a la pandemia de coronavirus. En esta jornada, Paraguay entregó la presidencia pro témpore del bloque a Uruguay.



"Para Paraguay, el Mercosur es la piedra angular de su política exterior y la mejor respuesta a los desafíos es más y mejor integración", resaltó el mandatario en su intervención al comienzo de la cumbre.



El uruguayo Luis Lacalle Pou, jefe de Estado del país que asumió la presidencia pro témpore del Mercosur, sostuvo: "El proteccionismo puede ser una tentación para algunos países, en especial los más grandes. El Mercosur tiene el deber de terminar lo que ha empezado. Tenemos que firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. La presidencia Pro Témpore se va a comprometer con la firma", prometió.



"El Mercosur no puede quedarse a la vera del camino en un mundo tan vertiginoso. Creo que ha avanzado. En distintas etapas y épocas con distintas velocidades. No hay que ser ni 'mercopesimistas' ni 'mercoptimistas'. Debemos ser 'mercorrealistas'", agregó.



Luego, subrayó: "Debemos sincerar las relaciones entre nuestros estados. Ese sinceramiento debemos hacerlo primero puertas adentro", y marcó la necesidad de "trabajar fuertemente la zona de libre comercio, consolidar el trato nacional de nuestros productos y perfeccionar la unión aduanera".



Del encuentro, participaron también los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Brasil, Jair Bolsonaro; de Bolivia, Jeanine Añez; de Chile, Sebastián Piñera; y de Colombia, Iván Duque.



"El Mercosur nos impone que hay un destino común como Patria Grande, que fue la voluntad de nuestros héroes", destacó Alberto Fernández. "El desafío que tenemos es terminar con la desigualdad en nuestros pueblos", acotó.



"Las diferencias que puedan surgir, ideológicas o conceptuales, pasan a un segundo plano a la hora de entender que son los pueblos que se vinculan más allá de los gobiernos", enfatizó; y pidió establecer la unidad en América latina para enfrentar los desafíos que se vendrán en la post pandemia del COVID-19.



Por su parte, Jair Bolsonaro remarcó: "El Mercosur es nuestro principal vehículo para la inserción en el mundo. Es parte de las soluciones que estamos construyendo para el futuro".



El jefe de Estado de Brasil no hizo mención alguna a las palabras específicas de Fernández, que lo precedió en la videoconferencia. Destacó que durante la pandemia el Mercosur no dejó de funcionar y apeló a todos los presidentes a avanzar en negociaciones por acuerdos de libre comercio con diferentes países como Canadá, Líbano, Singapur y Corea del Sur. Las negociaciones avanzadas con estos dos últimos países son los que la Argentina había puesto reparos a la hora de negociar ante eventuales desigualdades en términos económicos y comerciales.



También Bolsonaro reclamó una "necesaria reestructuración interna" del Mercosur que alcance el régimen de las tarifas internas, el régimen automotriz y azucarero.



Positivo balance de Paraguay de su Presidencia Pro Témpore



En medio del desafío que significó la pandemia del COVID-19, y pese a las restricciones que impuso, Paraguay destacó que el Mercosur concretó en este semestre más de 150 reuniones virtuales y logró la aprobación de más de 50 normas derivadas que colaborarán en el fortalecimiento de la integración regional.



El embajador Didier Olmedo, vicecanciller y coordinador nacional de Paraguay en el Grupo Mercado Común (GMC), realizó un informe en el marco de la LVI Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común (CMC), que se realizó mediante videoconferencia y estuvo presidida por el canciller Antonio Rivas Palacios.



"Al inicio de la presidencia pro témpore hemos fijado una serie de prioridades con el objetivo de proseguir con los trabajos que el Mercosur venía desarrollando a lo largo de estos años, e igualmente tratamos de imprimir celeridad en nuevos temas en la agenda del bloque", afirmó.



"El mayor desafío con el que nos encontramos, sin dudas, fue y sigue siendo la pandemia del COVID-19. Y, en este contexto, muchas de las actividades planificadas debieron ser reprogramadas, replanteadas e incluso reglamentadas en el caso de los órganos decisorios, con el fin de poder concretar las reuniones previstas durante el semestre", subrayó.



Entre los logros, las autoridades paraguayas destacaron:



? Coordinación de medidas de monitoreo, vigilancia activa y facilitación del retorno de ciudadanos y residentes del bloque a sus lugares de origen o residencia.



? Aprobación de la Decisión CMC N° 01/2020 por la que, a través del FOCEM, se amplían los fondos adicionales (US$ 16 millones) al proyecto "Investigación, Educación y Biotecnología aplicadas a la Salud", a fin de contribuir con las autoridades nacionales de los cuatro países en el combate al COVID-19 para mejorar las capacidades nacionales de realización de pruebas de detección del virus.



? Avances importantes en los acuerdos con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés) en cuanto a la revisión legal así como en la conclusión de los detalles técnicos finales para su pronto suscripción.



? Importantes avances en las negociaciones en curso con Canadá, Corea, Singapur y Líbano.



? En el plano regional, se intensificaron las conversaciones con la Alianza del Pacífico para la implementación del Plan de Acción de Puerto Vallarta.



? Avances en la discusión de elementos para la adecuación del sector automotor a la unión aduanera del Mercosur.



? Realización de la Reunión del Grupo Ad Hoc Sector Azucarero, luego de 19 años de inactividad, realizándose un fructífero intercambio de información entre los Estados Partes a fin de contar con un diagnóstico preliminar, con miras a promover la cooperación técnica y fortalecer la competitividad del sector.



? Avance en las negociaciones del Protocolo de Comercio Electrónico del Mercosur, que tiene como objeto el desarrollo del comercio electrónico de manera previsible, transparente e inclusiva, que posibilite una buena cobertura regulatoria en los Estados Partes.



? Prórroga del mandato al Grupo Ad Hoc para examinar la consistencia y dispersión del Arancel Externo Común hasta la finalización de la presidencia pro témpore uruguaya.