Misterio y preocupación por la muerte "sin precedentes" de más de 350 elefantes

Cientos de elefantes fueron encontrados muertos en solo dos meses en Botswana y nadie sabe por qué.Defensores de la vida silvestre en ese país del sur de África contabilizaron más de 350 cadáveres de elefantes en el delta del Okavango desde principios de mayo, según informó Niall McCann, de la ONG National Park Rescuecon sede en Reino Unido., dijeron desde el gobierno.Botswana es el hogar de un tercio de la población de elefantes de África, que se encuentra en declive.McCann dijo a laque los conservacionistas locales alertaron por primera vez al gobierno a principios de mayo, después de que emprendieron un vuelo sobre el delta."Vieron 169 en un vuelo de tres horas", dijo. "Poder ver y contar tantos en un vuelo de tres horas fue algo extraordinario"."Un mes después, nuevos vuelos identificaron muchos más cadáveres, lo que eleva el total a más de 350", agregó."Esto no tiene precedentes en cuanto a la cantidad de elefantes que mueren en un solo evento no relacionado con la sequía".En mayo, el gobierno de Botswana, señalando que los colmillos no se habían extirpado, según el sitio de ciencia e investigación Phys.org.Existen otros elementos que apuntan a algo más que la caza furtiva. "Solo los elefantes son los que están muriendo y nada más", afirmó McCann. "Si los cazadores furtivos usaran cianuro, esperarías ver otras muertes".McCann también, que mató al menos a 100 elefantes en Botswana el año pasado.Especialistas destacan quePero los especialistas no han podido descartar ni envenenamiento ni enfermedad.La forma en que los animales parecen estar muriendo -muchos cayendo sobre sus propias cabezas- y los avistamientos de otros elefantes caminando en círculos apuntan a algo que potencialmente ataca sus sistemas neurológicos, opinó McCann.De cualquier manera, sin conocer la causa,, especialmente si la fuente está en el agua o en el suelo. McCann apunta a la pandemia de covid-19, que se cree que comenzó en animales."Sí, es un desastre medioambiental, pero también tiene el potencial de ser una crisis de salud pública", dijo.