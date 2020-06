El fiscal aseguró a los padres de Madeleine McCann que la niña fue asesinada

El fiscal alemán de la causa que investiga la desaparición de Madeleine McCann, de tres años, Hans Christian Wolters, sostuvo que tiene evidencia concreta para confirmar que la niña inglesa fue asesinada y comunicó la noticia a los padres a través de una carta.



"Tenemos evidencia concreta, pero no puedo decir por qué está muerta. Ya no se trata de una desaparición, sino de un asesinato", contó Wolters al diario británico Mirror y explicó que revelar otros datos podría perjudicar el curso de la investigación.



"No podemos poner nuestras cartas sobre la mesa explicándoles por qué creemos que su hija está muerta", agregó el letrado en la carta.



La niña británica desaparecida en 2007, en un complejo hotelero en Praia da Luz, Algarve, en Portugal, es buscada por la policía de la ciudad de Braunschweig, en Alemania.



Las autoridades se negaron a compartir más detalles sobre la evidencia hasta poder dar con el principal sospechoso del crimen, Christian Brückner.



Según declaró días atrás el fiscal, al diario Times, la policía descubrió que el sospechoso habló de secuestrar, violar y matar a una niña en una conversación con otro pedófilo en foros de Internet.



Hasta ahora, la evidencia no era suficiente para acusar al pedófilo de 43 años por el asesinato de Madeleine, pero declararon que la investigación se encuentra en curso y continúa por esa misma línea.



Brueckner se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de casi dos años por tráfico de drogas, en Alemania, donde ya cumplió dos tercios de su condena. Además, se encuentra apelando a una sentencia de siete años impuesta el año pasado por violar a una mujer estadounidense cerca de Praia da Luz, en la región del Algarve portugués, la misma zona donde desapareció Madeleine.