Estados Unidos superó las 100.000 muertes por coronavirus

En plena reapertura gradual del país tras semanas de cuarentenas y medidas de aislamiento social intermitentes y desparejas, Estados Unidos superó hoy los 100.000 muertos por coronavirus, sin llegar aún al esperado pico de la pandemia a nivel nacional.el ex director de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) Scott Gottlieb informó sobre un alza en las internaciones en diez estados.Por ejemplo, Florida, uno de los estados que comenzó a reabrir su economía y su vida diaria bajo la presión expresa del presidente y férreo aliado del gobierno estadual, Donald Trump, registró una cifra récord de muertes diarias: 60.En total,Ninguno de los estados donde la pandemia sigue creciendo tienen una crisis sanitaria y mortuaria como la que llegó a tener Nueva York, el epicentro del brote en el país que ya parece haber alcanzado su pico, pese a que la ralentización de nuevos casos es aún lenta.Sin embargo, esos nuevos brotes son suficientes para que el país siga sumando a gran velocidad muertos y contagiados, al punto de que el conteo de la Universidad de Johns Hopkins llegó hoy a los 100.047 decesos y a cerca de 1,7 millones de contagios.En una entrevista con CNN, uno de los principales y más respetados expertos del gobierno de Trump, el doctor Anthony Fauci"La gente que está afuera jugueteando tiene que entender que cuando hace eso y no ve un efecto negativo inmediato en una semana, eso no significa que debe estar confiado. El efecto de transmisión no se ve en dos, tres o quizás más semanas", advirtió Fauci.Pero mientras Fauci pide evitar las concentraciones de personas y retomar la vida cotidiana con muchas precaucionesOtra cuestión sanitaria que cada vez preocupa más en Estados Unidos es que con el aumento dramático del desempleo, millones de personas han perdido su seguro médico y en gran parte no tienen recursos para contratar uno nuevo, aún con subsidios del Estado.Si las proyecciones para fin de mes se mantienenuna cifra que se distribuyó con niveles récords en casi todos los estados del país en abril, según el diario The Washington Post.Trump ha declarado que la reactivación de la economía y la creación de puestos de trabajo es su prioridad -especialmente de cara a las elecciones de noviembre en las que se jugará su reelección-; sin embargo, poco ha dicho sobre el efecto que el aumento del desempleo tuvo sobre la cobertura médica de los trabajadores.A diferencia de otros países que concentraron la gestión sanitaria de la pandemia en su sistema de salud pública, Estados Unidos no posee esta estructura y su población está acostumbrada a evitar los hospitales y largas internaciones para no contraer deudas de miles de dólares.