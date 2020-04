Covid 19: En Nueva York ya murieron más personas que en el atentado del 11-S

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Según un recuento realizado por las autoridades municipales de salud, 3.202 personas han muerto de Covid-19 en la ciudad de Nueva York, más que los que murieron durante el ataque del 11 de septiembre a las torres gemelas del Centro de Comercio Mundial.



El ataque más mortífero en territorio estadounidense mató a 2.753 personas en la ciudad y a 2.977 en general.



El coronavirus hizo que Nueva York sea otra vez la Zona Cero de una tragedia nacional y el centro de la crisis que remodela las vidas, libertades y temores de los estadounidenses.



El "11 - S transformó a la sociedad... uno tenía una sensación de vulnerabilidad que nunca había tenido antes, que se siente hasta hoy en día'', dijo Cuomo durante una conferencia de prensa el mes pasado.



El total de muertes provocada por el coronavirus dio un brinco en cuestión de semanas. La ciudad registró su primera muerte el 13 de marzo, menos de dos semanas después de confirmar el primer caso.



Por otro lado, un tripulante del buque hospital de la armada enviado a Nueva York para colaborar en la lucha contra la pandemia dio positivo para el Covid-19.



El tripulante del buque USNS Comfort, que dio positivo el lunes, se encontraba en aislamiento, dijo la armada en un comunicado. Añadió que esto no afectará la misión del buque hospital, de 1.000 camas.



El Comfort trató unos 40 enfermos que no padecen Covid-19 desde que arribó a la ciudad la semana pasada, lo que le valió críticas de que hace poco por ayudar a los hospitales abrumados de la zona.



El presidente Donald Trump dijo el lunes que aceptó que la nave tome enfermos de Covid-19 después de hablar con el gobernador Andrew Cuomo. Funcionarios federales dijeron que habrá enfermos de emergencia en el buque, tengan o no el virus, aunque solo puede aislar a un pequeño número de pacientes.



Las cifras más recientes para todo el país, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, eran de más de 368.000 infectados y casi 11.000 muertos. A nivel mundial, había 1,36 millones de personas infectadas y casi 76.000 muertos.