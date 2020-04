Coronavirus: La OMS pidió a los países cautela para levantar las restricciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los países que desean levantar las restricciones contra el coronavirus hacerlo "de manera calibrada, evaluando paso por paso".



El director de emergencias del organismo internacional, Mike Ryan, señaló que las restricciones en muchos países involucran los cierres de escuelas, lugares de trabajo y parques. "Es probablemente una mala idea levantar todas las restricciones (a la vez)", declaró el doctor, agregando que ningún país debe salir del status actual sin tener previamente un plan para mantener el COVID-19 a niveles manejables.



"Las restricciones mantienen reprimida la enfermedad. Si levantas las restricciones, tienes que tener primero un método alterno para suprimir las infecciones", acotó el funcionario, durante una conferencia de prensa en Ginebra.



Lo importante, señaló, es que los países tengan métodos para detectar casos, rastrear contactos, colocar a personas en cuarentena y aplicar pruebas de detección.



Por su parte, la OMS negó que las mascarillas sean "la solución milagro" para frenar el COVID-19 y su uso generalizado entre la población solo se justifica cuando el acceso al agua para lavarse las manos sea limitado o resulte difícil mantener la distancia física.



"No hay respuesta binaria, ni solución milagro. Las mascarillas solas no pueden frenar la pandemia de COVID-19", subrayó el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferencia que compartió con Ryan en la ciudad suiza.



Además, su uso debe reservarse para los profesionales sanitarios dada la escasez, y puede estar "justificado" entre la población si otras medidas, como el lavado de manos y la distancia física, no son fáciles de poner en práctica por falta de agua o porque la densidad demográfica sea alta, añadió.



Desde su aparición en diciembre en China, la pandemia ha causado más de 70.000 muertos en todo el mundo, 50.000 de los cuales en Europa, y contagiado oficialmente a 1,25 millones de personas.



Hasta la fecha, la OMS ha señalado que no es necesario que las personas sanas usen mascarilla, salvo si están en contacto con enfermos.



Sin embargo, estudios citados por las academias estadounidenses de ciencias parecen coincidir en la hipótesis de que el virus podría transmitirse por vía aérea, entre personas que hablan o respiran, y no únicamente por las gotículas proyectadas al estornudar o por el contacto con superficies contaminadas. Aún así, la OMS se mantiene prudente al respecto.



Por otro lado, la artista estadounidense Lady Gaga intervino en directo durante la rueda de prensa para anunciar un concierto que será difundido por televisión y en línea el 18 de abril "en apoyo a los profesionales de la salud en la línea del frente" contra la pandemia.



En el espectáculo participarán Andrea Bocelli, Chris Martin, David Beckham, Elton John, John Legend, Keith Urban, Lang Lang, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.