EE.UU: Pidieron "una semana de cuarentena" para no colapsar sistema de salud

"Que al menos nos den una semana para que no colapsen nuestros sistemas de salud", pidió el Cirujano General de los EE.UU, Jerome Adams Sunday. El director de la salud pública norteamericana explicó que prefería más tiempo de cuarentena pero instó a los líderes de Arkansas, Iowa, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Utah y Wyoming, a colaborar.



"Les recomendaría que sigan nuestra guía '30 días para ralentizar la propagación' porque la próxima semana será nuestro "momento Pearl Harbor", será nuestro "momento 11S", será el momento más difícil para muchos estadounidenses en toda su vida. Y realmente necesitamos entender que si queremos aplanar esa curva y pasar al otro lado, todos tenemos que hacer nuestra parte", advirtió en entrevista con NBC News. Más de 2.400 estadounidenses murieron en el ataque japonés por sorpresa a la base militar de Pearl Harbor (Hawái) en 1941, mientras que otras 2.996 perdieron la vida en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 (11-S) en las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono y el siniestro de un avión en Pensilvania.



"El 90% de los estadounidenses está haciendo su parte, incluso en los estados donde no han tenido orden de refugiarse en casa, pero si no pueden darnos 30 días, gobernadores, dennos una semana, dennos lo que puedan para que no colapsen nuestros sistemas de salud durante esta próxima semana, y luego reevaluemos?", insistió Adams Sunday.



El funcionario aclaró que respeta la potestad de los líderes locales para determinar lo que es mejor para sus ciudadanos pero insistió: "Queremos que tengan la ciencia para hacer las mejores recomendaciones. Que alienten a la gente a seguir la guía '30 días ralentizar la propagación', quiero que hagan todo lo que puedan por sus estados".



"Siempre le decimos a la gente que preferimos prevenir la enfermedad que tratarla. Yo le digo a la gente que no hay una cura mágica. Sólo nos queda la buena y anticuada salud pública de la prevención", afirmó. "Quiero que los estadounidenses entiendan que, por muy difícil que vaya a ser la semana que viene, hay una luz al final del túnel".



En la misma línea que el Cirujano General de los EEUU se pronunció Anthony Fauci, el epidemiólogo que lidera el grupo de asesores de la Casa Blanca, quien también pidió colaboración a los nueve gobernadores."No es que estén poniendo en riesgo al resto del país, es que se están poniendo ellos mismos en riesgo", subrayó.



Fauci opinó que las medidas para contener los contagios, con más del 90 % de la población bajo órdenes de quedarse en casa, "están funcionando claramente". Explicó que la estrategia permitirán que se rebaje "el número de casos nuevos", y que cuando eso ocurra, "las muertes tardarán en reducirse una o dos semanas, o más".



Hasta el momento el número de personas infectadas con el virus en Estados Unidos sobrepasa los 300.000 y el saldo de muertes asciende a más de 8.400. Más de 4.000 de esos fallecimientos ocurrieron en el estado de Nueva York, la zona roja del brote. Y a medida que el virus continúa propagándose por todo el país, los expertos en salud pública están actualizando su orientación con un espíritu de cautela, incluyendo una nueva recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para que las personas se cubran la cara cuando salgan en público.



El gobernador republicano de Arkansas, Asa Hutchinson, uno de los líderes que no ha emitido tal orden, declaró momentos después de la entrevista de Adams Sunday que el cirujano general hizo "grandes comentarios" y que su estado está "haciendo todo lo que el cirujano general ha señalado, y más". "En Arkansas tenemos un enfoque dirigido que es muy estricto. Hemos cerrado bares, restaurantes, escuelas, algunas de nuestras cabañas en el parque. Estamos haciendo hincapié en el distanciamiento social y haremos más lo que sea necesario", explicó



Sobre la orden de quedarse en casa, Hutchinson dijo que debido a que cientos de miles de sus ciudadanos todavía tendrán que ir a trabajar de todas formas, "es más importante" el distanciamiento social. "No te reúnas en grupos de más de 10 personas y usa mascarilla", recomendó.



Este domingo, Bill Gates respaldó la necesidad de que todos los estados norteamericanos estuvieran en la misma sintonía para combatir a la pandemia. Según explicó el magnate tecnológico, que hace cinco años había vaticinado la posibilidad de un virus global, la cuarentena y una fuerte respuesta nacional pueden mantener las muertes por debajo de las cifras proyectadas por el presidente Donald Trump y su equipo, que estiman unas 200.000 en los próximos dos meses.



Este sábado, el presidente Trump alertó sobre la gravedad del brote. Para el mandatario, la pandemia del coronavirus es el mayor desafío para el mundo desde 1917, cuando murieron 100 millones de personas en la Primera Guerra Mundial. Como Fauci y Admas, advirtió que habrá muchos muertos en las próximas dos semanas pero se mostró confiado de que el país superará la crisis. "Moveremos cielo y tierra para cuidar a nuestros ciudadanos. Tenemos que mantener segura y sana a nuestra gente. Tenemos que abrir nuestro país de nuevo, terminar esta guerra. No queremos que esto dure meses y meses", afirmó.