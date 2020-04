Murió un niño de cinco años por coronavirus en Reino Unido

Reino Unido registró la muerte de un niño de cinco años infectado de coronavirus y suma otros 708 decesos en las últimas 24 horas, lo que implica un aumento en relación a los 684 de la víspera, informó el ministerio de Salud británico.



Es el segundo niño que fallece, el más joven en el país, después de Ismail Mohamed Abdulwahab, de 13 años, quien falleció en el sur de Londres y fue sepultado ayer.



Las infecciones por Covid-19 entre jóvenes y menores siguen siendo una excepción estadística, según los datos de la epidemia a nivel mundial, pero se multiplican en números absolutos.



En los últimos días, una niña de 5 años, con problemas de salud anteriores, también había muerto en Italia, en Vipiteno, según lo anunciado por un hospital perdió la vida en Alto Adige.



También, un bebé de seis semanas ha muerto en Connecticut (Estados Unidos), supuestamente por complicaciones relacionadas con el coronavirus, lo que le convertiría en una de las víctimas mortales más jóvenes, según anunció el gobernador de ese estado, Ned Lamont.



El total de muertes registradas aumentó a 4.313, mientras que las infecciones pasaron de 38.168 a 41.903, con un aumento diario de poco más de 37.00 por debajo de las 4.450 de ayer.



Las pruebas realizadas en el país alcanzan los 183.190, con un ritmo diario que cae aunque ligeramente por debajo de 10.000.



El primer ministro británico, Boris Johnson, convocó a todos los líderes de la oposición para "trabajar juntos" ante la pandemia de coronavirus, que en el país ha infectado a casi 40.000 personas, entre ellas al propio Jefe de Gobierno.



"He escrito a todos los líderes de los partidos de oposición para invitarlos a trabajar juntos en este momento de emergencia nacional", publicó Johnson en Twitter y publicó una carta que le envió a sus pares.



En la nota, expresa su deseo de escuchar todas las opiniones y ponerlos al día con todas las medidas.



"Como líderes de partido, tenemos la obligación de trabajar juntos en este momento de emergencia nacional. No me cabe duda de que el pueblo británico entero superará este desafío junto", afirmó.



Johnson confirmó que extenderá su aislamiento más allá de los siete días que le recomendaron y que se cumplieron ayer, porque sigue presentando un síntoma "leve", en concreto fiebre.



Entre los líderes opositores convocados está el flamante jefe de la oposición laborista, Keir Starmer, quien reemplazará a Jeremy Corbyn, quien dimitió tras la derrota electoral del pasado diciembre.