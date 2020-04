Coronavirus: Estados Unidos registró 884 nuevas muertes

Estados Unidos registró 884 nuevas muertes como consecuencia del coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra diaria más alta en el país desde el inicio de la pandemia. En total, la cantidad de decesos asciende a asciende a 4.757. Las cifras se desprende del sitio web especializado de la universidad Johns Hopkins, que provee estadísticas del avance de la pandemia a nivel global en tiempo real.



El sitio indica a su vez que el total de casos positivos registrados al miércoles a la noche supera los 213.000, lo que implica un aumento de más de 25.000 casos en un día. El país encabeza desde hace días la lista de transmisiones a nivel global y se encamina a duplicar las de Italia, en segundo lugar, que cuenta con aproximadamente 110.500.



Con el objetivo de reducir la propagación del virus, 35 estados han ordenado a sus residentes no salir de sus casas excepto para realizar actividades estrictamente necesarias, mientras que en otros 10 similares medidas rigen en algunas de sus ciudades o condados.



El epicentro de la pandemia en el país se encuentra en el estado de Nueva York, que en su reporte diario del miércoles informó que ya lleva registrados alrededor de 83.000 casos -superando de esa manera la cifra oficial de China- y 1.941 muertes. El gobernador Andrew Cuomo informó que en las últimas 24 horas se reportaron 391 víctimas fatales y casi 8 mil nuevos casos. De esta forma, el balance diario muestra más decesos que en la víspera (332), pero un descenso con respecto a los contagios del martes (9.298).



De los casos confirmados, más de la mitad (47,439) pertenecen a la Ciudad de Nueva York. El gobernador también informó que a nivel estatal hay 12.226 pacientes hospitalizados y 3.022 en Cuidados Intensivos.



"Si más gente cumple con el distanciamiento social, el estado necesitará solo 75 mil camas de hospital, menos que las 110.00 estimadas antes", explicó Cuomo, volviendo a pedir que se sigan las recomendaciones para evitar contagios.



En tanto, la Casa Blanca estimó el martes que aún si los habitantes del país respetan las medidas de aislamiento social impuestas a nivel nacional y regional -varían dependiendo del estado, ya que el gobierno federal no ha impuesto una cuarentena total- podrían haber entre 100.000 y 240.000 muertes como consecuencia de la enfermedad. El escenario pesimista, en tanto, prevé más de 2 millones de decesos.



Fue la primera vez que la administración de Donald Trump publicó estimativos oficiales acerca del costo humano que puede tener la pandemia. El domingo, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, había indicado ya que el virus podría causar entre 100.000 y 200.000 muertes en el país.



Además, el Presidente pidió a la población que se "prepare para dos semanas muy duras, semanas como nunca antes hemos visto. He hablado con paramedicos que estuvieron en zonas de guerra y me dicen que nunca vieron nada como esto. Son como zonas de guerra", dijo en referencia a los hospitales de las zonas con más casos, cuyos sistemas sanitarios se encuentran abrumados. Durante ese período, indicó, se producirá el pico de casos de coronavirus en el país.