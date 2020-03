Francia ordenó una cuarentena obligatoria por 15 días

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes una cuarentena obligatoria por 15 días, en el marco de una serie de medias duras para evitar que continúe la propagación del coronavirus por ese país y remarcó que esa nación está "en guerra" contra la enfermedad originada en China y que hoy tiene su epicentro en Europa.



"Estamos en guerra, en una guerra sanitaria. Es cierto que no luchamos ni contra un Ejército ni contra una nación, pero el enemigo está ahí, invisible y evasivo, y avanza. Esto requiere nuestra movilización general", indicó Macron en declaraciones televisivas.



Entre las medidas aparece una cuarentena obligatoria por 15 días, que prohíbe todo movimiento "no esencial" y obliga a las personas a permanecer en casa, con castigos para quienes no lo cumplan.



El ejército ayudará en el transporte de los enfermos y se montará un hospital militar en Alsacia, cerca de la frontera con Alemania, la cual será cerrada al igual que otras similares en Francia.



Asimismo, Macron anunció la suspensión de la segunda vuelta de las elecciones municipales.



Las mismas se iban a realizar el próximo domingo, pero no precisó cuándo se volverán a celebrar, aunque se estima que podría llevarse a cabo el 21 de junio.



Desde este martes al mediodía ya no se permitirán las reuniones familiares ni de amigos y se restringirán los desplazamientos a aquellos por motivos laborales, médicos o para comprar alimentos.



Además, el mandatario francés indicó que se creará un Fondo de Solidaridad para ayudar a los empresarios y se va a poner en marcha un "dispositivo excepcional" de aplazamiento de los cargos sociales y fiscales, además de una garantía del Estado de 300.000 millones de euros para los préstamos bancarios contraídos por las pequeñas empresas.



Hasta el momento Francia tiene 6.650 casos de coronavirus, con 148 muertos.