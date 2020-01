Trump tras el ataque de Irán: "Tenemos el ejército más poderoso del mundo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a través de Twitter al ataque de Irán contra instalaciones estadounidenses en Irak de este martes."¡Todo está bien! Misiles lanzados desde Irán en dos bases militares ubicadas en Irak. Evaluación de víctimas y daños que tienen lugar ahora", escribió el mandatario. "¡Hasta aquí todo bien! ¡Tenemos el ejército más poderoso y mejor equipado del mundo, por lejos!"."Haré una declaración mañana por la mañana", dijo.El presidente estadounidense se reunió este martes con los secretarios de Estado, Mike Pompeo, y de Defensa, Mark Esper, después de que más de una decena de misiles balísticos impactaron dos bases aéreas que albergan tropas estadounidenses.Corresponsales de distintos medios estadounidenses en la Casa Blanca dieron cuenta a través de Twitter de la llegada de Pompeo y Esper, a quien se les sumó el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto.La reunión tuvo lugar después de que el Pentágono confirmó este martes que el ataque fue lanzado desde Irán.Un portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, afirmó en un comunicado que todavía no está claro si ha habido víctimas y precisó que el ataque, una posible represalia de Irán por el asesinato por parte de EE.UU. del general Qassem Soleimani, se produjo contra las bases de Al Asad y Erbil.Según el Pentágono, en esas bases permanecen tropas estadounidenses y de la coalición. La Casa Blanca confirmó que Trump fue informado y que se mantiene en contacto con su equipo de seguridad nacional.La fuente de la Policía dijo que varios misiles fueron lanzados contra esa base situada en la zona de Al Bagdadi, al oeste de la capital provincial Ramadi, pero de momento se desconocen los daños materiales o personales causados por el impacto.Mientras, la fuente del Ejército iraquí detalló que 13 misiles impactaron en Ain al Asad y se escucharon explosiones dentro del perímetro de la base, pero no pudo confirmar si se produjeron víctimas.El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y su esposa Karen visitaron la base el pasado mes de noviembre y sirvieron una comida de Acción de Gracias a unos 150 militares estadounidenses.A Ain al Assad también acudió el presidente Donald Trump, junto a su mujer Melania, en diciembre de 2018 en una visita sorpresa de la que no fueron informadas ni siquiera las autoridades iraquíes "por motivos de seguridad".