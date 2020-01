Irán comenzó a bombardear base aérea de Irak que alberga fuerzas de EE.UU

Al menos trece misiles cayeron este martes en la base militar de Ain al-Assad de EEUU, en Erbil, norte de Irak. Así lo reportó la emisora árabe Al Arabiya. Irán inició el ataque contra una base en Irak que hospeda militares estadounidenses, reportó la televisión iraní, según informa la agencia Bloomberg.Irán emprendió la operación "Martir Soleimani" lanzando misiles contra la base de Ain al-Assad en Irak, reportó al televisión iraní citando a la Guardia Revolucionaria. "Esta mañana, corajudos combatientes de la fuerza aérea del IRGC iniciaron una operación con éxito llamada Operación Mártir Soleimani, con el código Oh Zahra disparando decenas de misiles tierra-tierra contra la base de las fuerzas terroristas e invasoras de Estados Unidos", refirió la agencia iraní ISNA.Son 13 los misiles que cayeron en la base Ain al-Assad, en Erbil, Irak, reportó, por su parte, la cadena Al Jazeera. El presidente Donald Trump está siendo permanentemente informado de lo que está sucediendo en Irak, informó la Casa Blanca."Abriremos las puertas del infierno", había afirmado horas atrás Alí Shamjani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán al anunciar que estaban bajo análisis 13 escenarios de ataque a las fuerzas estadounidenses, los cuales incluyen el uso de misiles de mediano y largo alcance, en venganza por el asesinato del general de las fuerzas Al Quds, Qasem Soleimani."La operación para vengar la sangre del gran héroe de la nación iraní no será única", expresó Shamjani, según la agencia de noticias iraní Tasnim. "Incluso el más flojo de los 13 escenarios de venganza será una pesadilla histórica para Estados Unidos", enfatizó, sin entrar en detalles."Si las fuerzas estadounidenses no abandonan nuestra región de forma vertical por sus propios pies, entonces nos aseguraremos que sus cadáveres salgan de forma horizontal", amenazó Shamjani.De acuerdo al secretario del Consejo Supremo, Irán está observando los cuarteles y las bases estadounidenses en Medio Oriente y está al tanto sobre la cifra de tropas y equipamiento de que disponen.Las amenazas iraníes fueron tomadas con seriedad por Washington que puso en alerta máxima a las bases militares en Irak, Kuwait, Jordania y Arabia Saudita."Los estadounidenses saben que son vulnerables, cambiaron su táctica concentrando sus fuerzas y centralizándolas en sus bases", agregó y lanzó: "si piensan quedarse tranquilos en sus bases, las destruiremos tanto como a sus ocupantes; esperan escapar a nuestra venganza y cerrar las puertas, sin saber que Irán les abrirá las puertas del infierno".El presidente iraní, Hasán Rohaní, advirtió a su homólogo francés Emmanuel Macron que "Estados Unidos debe saber que sus intereses y su seguridad en la región están en peligro y no puede escapar a las consecuencias de este gran crimen"."Los estadounidenses cometieron un error estratégico mayor al asesinar al general Soleimani. Constatamos que este crimen reforzó como nunca la unidad y la solidaridad del pueblo iraní, y también del pueblo iraquí", así como los lazos entre ambas naciones, dijo a Macron.Para analistas consultados por el diario británico The Guardian, "la retórica militar en aumento puede dejar a los líderes iraníes con pocas opciones más que intentar un contraataque importante, o de lo contrario enfrentar una pérdida de credibilidad extraordinaria"Soleimani fue asesinado el pasado viernes en un bombardeo selectivo ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto de Bagdad