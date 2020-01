Irak retiraría tropas extranjeras de su territorio y EEUU amenaza con sanciones

Las autoridades de Irak afirman que los preparativos para retirar las tropas extranjeras de Irak ya están en marcha, según lo ha anunciado este lunes un portavoz para las fuerzas militares iraquíes en rueda de prensa, informan medios locales."El Gobierno iraquí ha comenzado a restringir el movimiento de las fuerzas de la coalición por tierra y mar, que se limitarán únicamente a patrullar y a armar y entrenar al personal", ha comentado el portavoz. "El Gobierno ha limitado las acciones de las fuerzas internacionales tanto por tierra como por aire. "Ahora tiene prohibido realizar cualquier movimiento", ha asegurado.Asimismo, añadió que Washington no informó al Comando General de las fuerzas armadas iraquíes de sus operaciones.El pasado domingo, el Parlamento iraquí aprobó una resolución que pone "fin a la presencia de tropas extranjeras en suelo iraquí" y les prohíbe "usar su suelo, espacio aéreo o aguas por cualquier razón".El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que, en el caso de una retirada forzada de los militares estadounidenses del territorio iraquí, Bagdad tendrá que pagar a Washington el costo de una base aérea si no quiere ser sancionado."Tenemos una base aérea extraordinariamente cara allí. La construcción costó miles de millones de dólares, mucho antes de mi época. No nos iremos a menos que nos paguen por ello", señaló el mandatario ante los periodistas, según Reuters.Agregó que si Bagdad solicita al Pentágono que retire a sus militares del territorio iraquí de manera no amistosa, EE.UU. le impondrá "sanciones como nunca antes han visto".La instalación militar a la que hizo alusión Trump es probablemente la base aérea de Al Asad, ubicada en la gobernación de Al Anbar, al oeste de Irak. Construida en los años 1980, fue capturada por las Fuerzas Armadas de EE.UU. durante la invasión de 2003 y utilizada por el Pentágono hasta 2011. En septiembre de 2014, un contingente estadounidense volvió a ocupar la instalación junto con militares iraquíes.Según estima The Washington Post, actualmente en Irak se encuentran cerca de 6.000 soldados estadounidenses.El pasado domingo, el Parlamento iraquí aprobó una resolución que pone "fin a la presencia de tropas extranjeras en suelo iraquí" y les prohíbe "usar su suelo, espacio aéreo o aguas por cualquier razón".El jefe del Gobierno de transición de Irak, Adel Abdul Mahdi, ha anunciado que los oficiales están preparando un memorando de pasos legales y de procedimiento para implementar la resolución del Parlamento sobre la expulsión de las tropas extranjeras del territorio del país.El 2 de enero, un ataque aéreo acabó con la vida de Qassem Soleimani, líder de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní; la de Abu Mahdi al Muhandis, jefe de las Fuerzas de Movilización Popular y comandante de la milicia Kataib Hezbolá; y provocó la muerte de al menos otras 10 personas.El Pentágono confirmó la autoría del ataque, perpetrado con misiles, el cual fue efectuado "bajo la dirección" del presidente de EE.UU., Donald Trump, y "tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataque iraníes".Por su parte, el presidente de Irán, Hasán Rohaní, declaró que Teherán y otras naciones de la región "vengarán" el asesinato de Soleimani y aseguró que esta acción hará que Teherán esté "más decidido" en su resistencia contra EE.UU.