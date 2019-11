Los hijos de Evo Morales ya están en Argentina, tras abandonar Bolivia

La acusación contra mi hija Evaliz, es una muestra más de la mentira y las difamaciones a las que acude el régimen de facto. Exijo que presenten una prueba del supuesto "enriquecimiento ilícito" ¡Que más inventarán para intentar defenestrarnos! — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 23 de noviembre de 2019

Por instrucciones de la señora presidenta @JeanineAnez dimos todas las seguridades a los hijos de @evoespueblo para salir del país, esta madrugada abordaron avión de Latam.

Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres.#NadieSeRinde#NadieSeCansa pic.twitter.com/MfHdAjizEv — Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) 23 de noviembre de 2019

Los hijos del renunciado presidente de Bolivia, Evo Morales, llegaron a las 15.52 al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de línea de la empresa Latam procedentes de Lima, Perú, ciudad donde arribaron provenientes de La Paz esta madrugada para permanecer en Argentina ante la crisis institucional que se vive en la nación vecina.Ambos fueron recogidos en la pista, sin tomar contacto con una decena de representantes de la comunidad boliviana en Argentina que los aguardaba en la estación aérea."Bienvenidos Evaliz y Álvaro", "No al golpe en Bolivia" y "La lucha sigue, el pueblo vence", eran algunos de los carteles que portaban los manifestantes.Desde México, donde está asilado tras dimitir el 10 de noviembre, Evo Morales había alertado que su hija estaba siendo acusada de "enriquecimiento ilícito". "La acusación contra mi hija Evaliz, es una muestra más de la mentira y las difamaciones a las que acude el régimen de facto", escribió en Twitter.Ni Evaliz ni Álvaro han ocupado cargos públicos y permanecían en la embajada de México en La Paz desde la renuncia de su padre. Fuentes de la Cancillería consignaron a Télam que los hijos del ex mandatario ingresaron al país como visitantes y no lo hicieron en calidad de asilados políticos.El ministro del Gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, dijo en Twitter que los hijos de Morales abandonaron el país "con todas las seguridades" y acompañó el mensaje con una foto de los tickets del vuelo.En los boletos se puede ver que el vuelo con Evaliz y Álvaro Morales salió con destino a Lima en la madrugada del sábado. Debajo hay un ticket para el retiro de equipaje que marca con destino final del viaje al aeropuerto de Ezeiza.?"Por instrucciones de la señora presidenta @JeanineAnez dimos todas las seguridades a los hijos de @evoespueblo para salir del país, esta madrugada abordaron avión de Latam. Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres" (Sic), escribió Murillo.Los hijos de Morales estaban en la embajada de México en La Paz y habían solicitado un salvoconducto para abandonar el país, que les fue otorgado el martes por el ministerio de Relaciones Exteriores.