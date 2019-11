Niño pidió prestada una tablet en local para hacer su tarea y generó polémica

El video de un niño brasileño haciendo su tarea para la escuela dentro de un local de una reconocida marca de tecnología conmovió a todos en las redes sociales. Este alumno ingresó a la tienda y le pidió permiso a los vendedores para hacer unas consultas en la tablet que estaba en exhibición, ya que debía entregar un trabajo práctico de la materia Geografía y no contaba con computadora en su casa."Ahí lo tienen, no tiene tablet para estudiar en casa y tuvo que venir a la tienda porque tiene que hacer un trabajo de geografía. Hermoso ejemplo para aquellos que quieren vivir un poco", contó el vendedor emocionado mientras lo grababa.El material audiovisual recorrió las redes sociales y se convirtió en tendencia en México, Estados Unidos y España. No solo muestra una historia de vida de superación sino que deja en evidencia la pobreza y grandes desigualdades que se viven en Brasil."A su corta edad nos demuestra lo importante y fundamental que son las ganas de superar cualquier adversidad", reflexionó una persona tras ver el contenido.Las imágenes fueron compartidas en Facebook y ya lograron superar las 500 mil reproducciones. Además de cosechar más de 362 mil "me gusta" y los 457 compartidos.