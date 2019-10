Chile: El Ejército convocó a reservistas para reforzar el estado de emergencia

El Ministerio de Defensa de Chile convocó el miércoles a los reservistas del Ejército para sumarse a los esfuerzos orientados al estado de emergencia decretado por el presidente Sebastián Piñera hace cinco días.



De acuerdo medios locales, la información fue confirmada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, con el argumento de "el desgaste y el cansancio" del personal activo.



"Sí, hay reservas? Esa es una decisión de las propias Fuerzas Armadas, pueden llamar a sus reservas para poder no solo reforzar, sino que también hay que entender que las jornadas han sido muy largas, muy duras y que el personal necesita tener su debido descanso y por eso, me imagino, que el jefe tendrá que dar las razones", dijo Chadwick



El dato había sido dado a conocer por el diputado del Frente Amplio Miguel Crispi, quien reveló el decreto exento N°958 de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, en el que se habilita la posibilidad de extender el estado de sitio por hasta 13 días y la convocatoria a los reservistas.



"Esta información es muy delicada, y muy preocupante. Es el decreto exento mediante el cual se está llamando a servicio activo a las reservas del ejército. El Gobierno debe dar cuenta de esta información. No estamos en guerra", indicó Crispi en su cuenta de Twitter.



En el decreto emitido por el ministerio de Defensa el pasado 21 de octubre, habla de dichas posibilidades "considerando los estados de excepción constitucional de emergencia declarados para distintas provincias y localidades del país y por el tiempo que han sido dispuestos; los hechos de violencia de connotación pública ocurridos en diversos lugares del país; los derechos y deberes de los reservistas llamados al servicio activo para fines desempeño profesional dispuestos en la reglamentación citada en vistos; la necesidad de contar con personas que tengan con personas que tengan instrucción militar para apoyar las labores de los efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados", entre otras circunstancias



Según fuentes militares citadas por el diario La Tercera, el llamado a los reservistas es para que presten colaboración en las unidades con trabajo administrativo y de apoyo logístico para no tener retrasos en el papeleo y para funcionar en el día a día. Además, se indicó que el llamado es solo para algunos reservistas, dependiendo de las necesidades que tenga el Ejército.



En la tarde el miércoles, las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad de Santiago decretaron por quinto día consecutivo un toque de queda nocturno pero adelantaron dos horas el inicio de la medida frente a la jornada anterior, para hacer frente a una crisis social que no cede.



La Junta Nacional de la Defensa decretó "toque de queda en la región Metropolitana entre las 22:00 del 23 de octubre y las 04:00", del jueves, informó el Ejército en un comunicado.



En el último balance oficial de las víctimas se informó que tres personas, entre ellos un niño de 4 años, se sumaron al listado de víctimas del estallido social en Chile, que deja un saldo hasta este miércoles de 18 fallecidos, según el último balance del Gobierno.



El niño y un hombre murieron cuando un conductor en estado de ebriedad embistió su vehículo contra un grupo de manifestantes, mientras que otra persona pereció tras recibir una golpiza de la policía, según denuncian sus familiares, de acuerdo al balance que entregó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.



Además, cifró en 102 los civiles heridos, incluidos dos por heridas de bala en Puente Alto que están graves, y en 95 los miembros de las fuerzas de seguridad -entre militares y carabineros- lesionados.



Las personas arrestadas por los disturbios han pasado de 2.205 a 969, pero los detenidos por vulnerar el toque de queda que rige en Santiago, Concepción y Valparaíso se han incrementado desde los 438 a los 592.