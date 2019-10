Uruguay lanzó fuertes promociones para los turistas en el verano 2020

Por quinto año consecutivo, el Ministerio de Turismo de Uruguay realizó en Buenos Aires el lanzamiento oficial de la temporada turística 2019-2020. Uruguay anunció una serie de beneficios fiscales y el compromiso de los operadores privados de mantener los precios para el próximo verano.La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, sostuvo que "somos conscientes de la realidad actual, como también tenemos la certeza que es coyuntural y que Argentina como país sabrá salir adelante de esta situación. Confiamos en ello", subrayó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se llevó a cabo en La Rural.Además, la funcionaria resaltó que el lanzamiento es una excelente oportunidad para trasmitir que Uruguay apuesta al turismo durante todo el año y en todo el país. "Uruguay los espera con sus propuestas turísticas en el Norte, en el Sur, en el Oeste y en el Este. Qué les voy a contar a ustedes que no sepan de las bellezas que tienen destinos como Montevideo, Colonia, Canelones, Salto, Maldonado, Rocha, solo por nombrar algunos".Este año nuevamente se otorgarán beneficios fiscales para todos los turistas extranjeros, ya operativos y que estarán vigentes hasta el 30 de abril de 2020.Habrá devolución de la totalidad del 22% de IVA sobre servicios turísticos a personas físicas, si se pagan con tarjetas de débito o crédito, emitidas en el exterior.Servicios gastronómicos, cuando sean prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje.Servicios de catering para la realización de fiestas y eventos.Alquiler de vehículos sin chofer.Devolución del 10,5% del precio del alquiler de inmuebles con fines turísticos a turistas no residentes, siempre que el alquiler se realice en Inmobiliarias registradas y el medio de pago utilizado sea tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior.También sigue operativo el régimen de Tax Free para compras realizadas en comercios adheridos al sistema, cumpliendo el trámite correspondiente en el momento de la compra y en tanto el egreso del país se produzca a través de alguno de los siguientes pasos de frontera: Aeropuerto Internacional de Carrasco, Aeropuerto de Laguna del Sauce, Puerto de Montevideo, Puerto de Colonia, Terminal de Arribos de Cruceros de Punta del Este, Puente Salto - Concordia, Puente Paysandú - Colón y Puente Fray Bentos - Puerto Unzué.Al momento de dejar Uruguay, deberá completarse el trámite correspondiente para el reintegro, en los puestos debidamente identificados.Beneficio válido para extranjeros presentando documento de identidad emitido en el exterior. Al estar exonerado, este consumo se factura sin IVA. Por lo tanto el impuesto no se cobra, no generando devolución.Descuento del 24% en combustible (naftas) pagando con tarjeta de crédito o débito, sobre el precio de venta, en estaciones ubicadas en un radio de 20 km. desde los siguientes puestos de paso de frontera con Argentina: Fray Bentos ? Puerto Unzué, Paysandú ? Colón, Salto ? Concordia.Kechichian destacó también que en Rocha, Maldonado, y en Atlántida, Costa de Oro de Canelones, se contará con una canasta turística de unos 300 productos, cuyo compromiso es que no tendrán ningún tipo de aumento hasta abril de 2020.Además, la hotelería se comprometió a congelar sus precios (desde el ministerio de Turismo de Uruguay aseguraron que los alojamientos oscilan en 30 dólares).Este paquete de medidas tiene como objetivo no perder a más turistas argentinos, dado que con el salto del dólar, en el 2019 hubo 350.000 viajeros argentinos menos en Uruguay.Más allá de este número desalentador, Argentina sigue siendo el principal país emisor de turistas al país oriental representando a un total del 60% de todo el turismo que recibe Uruguay.De acuerdo a lo que precisó Kechichian, justamente en el 2018, Uruguay recibió dos millones 400 mil turistas de todo el mundo y en lo que va de 2019 hasta agosto, hubo una afluencia de más de un millón de viajeros. Fuente: (Clarín).-