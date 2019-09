Una nena de 13 años dio a luz y el padre del bebé arrojó la criatura al río

Barcelona está conmocionada con el embarazo de una menor que terminó en tragedia. La chica tiene 13 años y cuando dio a luz, el padre del bebé, un chico de 16, lo tiró al río. Pese a la intensa búsqueda, todavía no hay rastros de la criatura.Según informaron los medios locales, la pareja alquiló una habitación en un hostal para que la chica diera a luz. El lunes, el pequeño nació allí, sin asistencia de ningún tipo. Un día después, salieron del lugar, compraron hamburguesas y la nena regresó a casa de su familia. Por su parte, el chico llevó el cuerpo del bebé a la orilla del río Besòs para enterrarlo.Sin embargo, unos vecinos se dieron cuenta de lo que pasaba y, aterrado, prefirió tirarlo al agua. No se sabe aún qué pasó desde el nacimiento hasta que arroja el cuerpo del bebé. No está claro en qué momento y cómo murió el recién nacido. Según informó La Sexta, uno de los testigos llamó a las autoridades y el adolescente se entregó a las autoridades, confesó los hechos y aseguró que él y la nena de 13 años no querían tener el hijo. El joven quedó bajo la tutela de la Fiscalía de Menores.Las autoridades enviaron a los uniformados para buscar el cuerpo del bebé. Además de hacer un sobrevuelo en el área en helicóptero, agentes de Mossos d'Esquadra, bomberos y las unidades subacuática y de subsuelo han rastreado el cauce del río y su desembocadura, pero hasta el momento no lo han encontrado.