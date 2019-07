Conmociona el crimen de influencer rusa hallada muerta dentro de una valija

Foto 1/2 Foto 2/2

Ekaterina Karaglanova, de 24 años, tenía casi 90 mil seguidores en Instagram, donde compartía frecuentemente momentos personales y de sus viajes que eran recibidos con muchos comentarios positivos. Además, sus seguidores le expresaban el fuerte parecido que tenía a la emblemática actriz Audrey Hepburn.



Recientemente, se había graduado de médica en una universidad de Rusia con especialidad en dermatología y, parecía por sus redes sociales, que todo en su vida marchaba a la perfección. Sin embargo, de un día para el otro dejó de publicar. Su última foto fue el 22 de julio cuando mostró una imagen de su viaje a Corfú, en Grecia.



"En general, para ser sincero, no me gusta descansar mucho. Viajo a menudo, pero en cada país no paso más de 3-5 días. El viaje más largo de mi vida fue a Israel con mi familia, cuando tenía 14 años, luego fuimos de visita durante todo un mes y recorrimos todo el país", escribió Ekaterina en esa imagen.



La semana pasada, su familia perdió contacto con ella y sumado a su desaparición en las redes se preocuparon. Por ello, pidieron ayuda al hombre que le alquilaba el departamento en Moscú, donde vivía, para saber algún dato de su paradero. Pero lo que encontraron fue terrorífico.



Cuando ingresaron a la vivienda, vieron en el pasillo una valija sospechosa. Al abrirla, descubrieron el cuerpo sin vida de Ekaterina, que tenía lesiones de arma blanca, incluida una en la garganta. Si bien los padres llamaron rápidamente a la ambulancia, la joven ya había muerto.



La policía indicó al diario ruso Moskovsky Komsomolets que no había evidencia de que se hubiera producido alguna pelea en el departamento, además de que no fue hallada ninguna arma. El único dato que tienen es que su exnovio la visitó brevemente días posteriores a su desaparición, ya que fue filmado por las cámaras de seguridad.



La policía no dio más detalles, pero sí se informó que un posible crimen por celos es una de las líneas de investigación. También tuvieron en cuenta que Karaglanova había comenzado recientemente una nueva relación y había planeado unas vacaciones en Holanda para celebrar su cumpleaños.



Sus fotos y videos a menudo incluían varios lugares europeos que retrataba en sus recorridos por todo el continente. Además de su cuenta de Instagram, Karaglanov también tenía un popular blog de viajes al que estaban suscritas miles de personas. Sus publicaciones alcanzaban los casi 3 mil likes y, además de retratar paisajes, también se destacaba por su outfit.