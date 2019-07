Multa de u$s 5 mil millones contra Facebook por violación de datos

La Comisión Federal de Comercio aprobó multar a Facebook con unos 5.000 millones de dólares por violaciones a la privacidad, reportó el viernes The Wall Street Journal. El reporte citó a una fuente no identificada familiarizada con el asunto.La red social rehusó comentar sobre el tema; la comisión (conocida como FTC por sus siglas en inglés) también se negó a comentar. The Journal dijo que la votación de 3-2 de la FTC fue por bloques partidistas. Los republicanos la apoyaron, mientras que los demócratas se opusieron.El informe de la FTC pasó al Departamento de Justicia para ser evaluado, según el diario. No quedó claro cuánto tiempo tomará finalizar el asunto.De concretarse, sería la multa más cara dada por la FTC a una empresa de tecnología. Pero apenas le hará un rasguño a Facebook, que el año pasado tuvo ingresos de casi 56.000 millones de dólares. El reporte no indica qué más incluye el acuerdo, aparte de la multa, aunque se prevé que incluya límites a la manera cómo Facebook maneja la privacidad de usuarios.Desde que explotó la debacle de Cambridge Analytica hace más de un año y provocó la investigación de la FTC, Facebook ha prometido hacer un mejor trabajo para resguardar la información de sus usuarios. Sin embargo, sus controles han seguido vulnerables a filtraciones. Por ejemplo: también reconoció haber dado a grandes empresas de tecnología _como Amazon y Yahoo_ acceso a información personal de usuarios, prácticamente exceptuándolos de sus regulaciones de privacidad normales. Y recopiló información sobre llamadas telefónicas y mensajes de texto de celulares con plataforma Android, de Google, en el 2015.