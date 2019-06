Trump asegura que "EE.UU se encamina a imponer aranceles a México"

Las negociaciones entre legisladores republicanos, demócratas y la Casa Blanca se interrumpió el sábado. Se reiniciará el jueves, pero sin esperanza de que se destrabe el conflicto.



La Casa Blanca dijo el jueves que la propuesta de México para lidiar con el flujo de inmigrantes de Centroamérica "simplemente no es suficiente", lo que hace más probable la imposición de los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump.



"Parece que nos estamos encaminando hacia los aranceles", dijo la jefa de comunicaciones de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, en declaraciones a Fox News. Trump amenazó la semana pasada con aplicar gravámenes a todas las importaciones mexicanas a partir del lunes, comenzando en un 5% y aumentando mensualmente hasta un 25%, si México no detiene la ola migratoria hacia el norte.



Por su parte, El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que estará al sábado en la fronteriza Tijuana para "defender la dignidad" del país, mientras la Casa Blanca insiste en que México no hace lo suficiente para frenar la migración ilegal por lo que aumenta la probabilidad de imponer aranceles.



López Obrador se plantará en la más transitada frontera hacia Estados Unidos dos días antes de que el presidente estadounidense Donald Trump, si concreta su amago, dé el banderazo a aranceles iniciales de 5% a todas las exportaciones mexicanas, a menos de que México actúe para detener el creciente flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.



"Es un acto de unidad para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos", dijo el presidente en su habitual conferencia de prensa matutina y momentos antes de que autoridades mexicanas y estadounidenses retomaran reuniones en Washington para evitar la imposición de los aranceles, que en tandas progresivas podrían llegar hasta un máximo del 25% a partir del 1 de octubre.



Más temprano, López Obrador reiteró su confianza en alcanzar un acuerdo con Washington que evite la aplicación de los aranceles. "Estoy optimista, se va a llegar a un acuerdo, lo decíamos, lo mejor es el diálogo", aseguró.



Cabe destacar que la migración de centroamericanos va en aumento pese a los operativos de las autoridades mexicanas y las amenazas de Trump, que desde su campaña presidencial en 2016 ha promovido la construcción de un muro fronterizo con México para frenar este fenómeno.



Más de 144.000 migrantes, en su mayoría de Centroamérica, fueron detenidos en mayo en la frontera con México, un 32% más que abril, y el ritmo de llegada de inmigrantes indocumentados, que asciende a 677.000 desde octubre, es el más alto desde 2006, según cifras oficiales estadounidenses divulgadas antes del inicio de las negociaciones.