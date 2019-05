Grupo comando asaltó las termas de Salto y se llevó un importante botín

Foto 1/2 Foto 2/2

Al respecto, el secretario general de la comuna, Fabián Bochia, ratificó la información e indicó que "fue alrededor de las cinco de la mañana, se redujeron a los funcionarios y serenos y se llevaron parte de la recaudación de la semana que como todos sabemos fue importante dado el alto movimiento que se registró".



Respecto a la modalidad que emplearon los malvivientes, expresó que "armados y encapuchados redujeron a los funcionarios y les colocaron capuchas y se llevaron una caja fuerte y la recaudación de una caja registradora estimándose en alrededor de un 1.600.000 pesos uruguayos. Por suerte no hay víctimas salvo el mal momento y el golpe anímico y emocional que significa para los funcionarios vivir esa situación. Los ladrones destruyeron las cámaras pero parte de lo grabado ya está en poder de la policía, aunque no se dejan ver pues tienen capuchas y tapabocas."



Aclaró finalmente que "la recaudación no fue más en efectivo pues hace un par de semanas comenzó el cobro a través del sistema POS que implica el pago con tarjetas lo que restringe el circulante, que de todas maneras era importante. Además al estar cerrados los bancos buena parte de la Semana de Turismo no se podía operar con los mismos".