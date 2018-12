Brasil: Lula podría salir en libertad tras cautelar dictada por juez de la Corte

El ministro Marco Aurelio Mello, sentenció este miércoles la liberación inmediata de todos los presos que están detenidos por haber recibido condena en segunda instancia. Es el caso nada menos que del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, detenido en Curitiba el 7 de abril pasado por coimas y lavado de dinero en la presunta compra de un departamento en Guaruja por parte de terceros. Para el magistrado, la prisión en estos casos es violatoria de la Constitución Federal de 1988.La decisión del magistrado, un funcionario de línea política de derecha, provocó una fuerte conmoción política y una gran expectativa para las organizaciones de izquierda, especialmente el Partido de los Trabajadores. Mello señaló, en su medida, que ésta se ajusta "al artículo 283 del Código Penal" y que está en "armonía" con la carta magna brasileña.Define, también, que se impone suspender por estas razones la ejecución de la condena hasta que no haya terminado el proceso judicial que permite, en el caso de Brasil, apelar las resoluciones de tribunales regionales, como es el caso del Tribunal de Porto Alegre. Impone, además, que suelten inmediatamente a "ante los que hayan sido presos en cuanto existe un trámite de apelación" en tribunales superiores y añade que debe "reservarse la detención para los casos que verdaderamente se encuadran dentro del artículo 312 del mencionado código procesual".La discusión sobre la constitucionalidad de la prisión después de la segunda condena (en el mismo juicio) aun cuando existan apelaciones en curso, debe ser discutida por la Corte Suprema el 10 de abril próximo. Pero Marco Aurelio se anticipó por una presentación realizada por el Partido Comunista del Brasil (PcdoB), socio electoral del PT. La fecha para analizar el caso lo había resuelto el titular del Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli.La iniciativa del magistrado Marco Aurélio no fue casual. Hoy es el último día de actividades judiciales antes de iniciarse el receso por vacaciones. El abogado de Lula, Cristiano Zanin se apresuró a pedir a la justicia federal regional de Curitiba que dejen libre a su defendido.Pero la jueza Carolina Lebbos le indicó que aún no había recibido el comunicado oficial de la decisión de Mello. Esta magistrada, que había añadido un par de causas contra Lula hace un mes, debe emitir una autorización para soltar al ex presidente. Si ella no lo concreta antes de las 19 horas, quedará entonces en manos del juez de turno, que deberá sí o sí dejar al ex mandatario en libertad.En el análisis de su sentencia, el ministro Mello ratificó la necesidad de un "análisis urgente" de las prisiones que ocurren cuando el acusado tiene margen para realizar apelaciones en tribunales superiores. En sus palabras, esto "adquiere una envergadura excepcional cuando se considera el hacinamiento en los presidios".La presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, celebró la eventual liberación de Lula en las redes sociales. Y el PT anunció inmediatamente que solicitó la inmediata liberación del expresidente.La decisión no es de cumplimiento automático, explica el diario Globo. Aunque todo indica que el expresidente quedaría este miércoles en libertad.La decisión de Marco Aurelio podría ser revertida a partir de este jueves, cuando comienza oficialmente el receso en el tribunal. El presidente de la Corte, ministro Dias Toffoli, podría revocar la cautelar. En el régimen de turno, corresponde al presidente del tribunal tomar decisiones con carácter de urgencia.La semana pasada, sin tener conocimiento de las intenciones de Marco Aurelio, el presidente del STF, ministro Dias Toffoli, programó para el 10 de abril analizar la cuestión de los condenados en segunda instancia. Pero Marco Aurelio dijo este miércoles que su cautelar podrá ser revisada por el pleno el 1° de febrero.