Video impactante: Apuñalan a candidato presidencial durante un acto de campaña

El polémico candidato presidencial ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro recibió un cuchillazo en la zona abdominal en un acto de campaña hoy en Juiz de Fora, en el estado de Minais Gerais. Uno de sus hijos, Flavio, dijo que la herida fue superficial y que se encuentra en buen estado. Hay un detenido por el ataque, informaron medios brasileños."Jair Bolsonaro sufrió un atentado ahora en Juiz de Fora, una estocada con una cuchillo en la zona del abdomen. Gracias a Dios, fue apenas superficial y él está bien. Pido que intensifiquen las oraciones por nosotros!...", escribió en Twitter el diputado Flavio Bolsonaro, hijo del militar retirado de 63 años.

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!