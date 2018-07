Trump amenaza a China con una guerra comercial total

En una nueva escalada de la guerra comercial con Pekín que podría tener un fuerte impacto global, el presidente norteamericano, Donald Trump , se mostró dispuesto a aplicar nuevos aranceles a todas las importaciones procedentes de China.



"Estoy listo para ir a por los 500", dijo Trump en una entrevista con la cadena CNBC. Con esa cifra, el presidente republicano se refería al valor de 505.500 millones de dólares de las importaciones chinas en Estados Unidos en 2017. Según Washington, ese año el país solo exportó 129.900 millones de dólares a China, lo que generó un fuerte déficit comercial



"Hemos sido estafados por China durante mucho tiempo", dijo Trump, que justifica sus aranceles adicionales por el déficit comercial que su país mantiene con el gigante asiático. "No quiero que se asusten, quiero que les vaya bien", dijo sobre los chinos. "Me gusta el presidente Xi [Jinping], pero fue muy injusto", añadió.



Trump ya implementó nuevos aranceles del 25% a productos chinos por un valor de 34.000 millones de dólares y este mes entrarán en vigor impuestos a importaciones por otros 16.000 millones. Además, el presidente estadounidense amenazó con introducir antes de finales de agosto nuevos aranceles del 10% a productos chinos por 200.000 millones de dólares.



Luego de la entrevista, Trump tuiteó que " China , la Unión Europea y otros han estado manipulando sus monedas y tasas de interés, mientras que Estados Unidos está aumentando las tasas en momentos en que el dólar se fortalece más y más cada día que pasa, lo que quita la gran ventaja competitiva" al país.



"Como es habitual, no es un campo de juego nivelado", agregó Trump, que también profundizó sus críticas a la política de la Reserva Federal (Fed) de subir las tasas de interés.



Luego de sus tuits, el dólar amplió sus pérdidas contra el euro, el yuan y el yen.



Trump ya había criticado la política de aumentos de las tasas de la Fed en la entrevista con CNBC, al señalar que le preocupaba que los incrementos en los tipos de interés pudieran afectar a la economía estadounidense.



La mayoría de los economistas considera que el clima económico actual, con la tasa de desempleo de Estados Unidos en mínimos históricos y la inflación en el rango meta del banco central del 2%, justifican los recientes aumentos de las tasas de interés y un dólar más fuerte.