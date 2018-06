Francisco reiteró pedido de perdón a víctimas chilenas de casos de pedofilia

Internacionales Renunciaron todos los obispos chilenos por el encubrimiento de abusos sexuales

El papa Francisco pidió perdón por las heridas y ofensas provocadas a la población de la ciudad chilena de Osorno, en el sur del país, dividida por la designación del obispo Juan Barros, acusado de encubrir abusos sexuales. Fue este domingo en un mensaje leído durante una misa por uno de sus enviados, monseñor Charles Scicluna."El papa Francisco me ha encargado pedir perdón a cada uno de los fieles de la diócesis de Osorno y a todos los habitantes de este territorio, por haberles herido y ofendido profundamente", indicó Scicluna durante la ceremonia realizada en la Catedral San Mateo de Osorno, 930 km al sur de Santiago.Los enviados papales Scicluna y Jordi Bertomeu encabezaron la misa que busca reparar y reconciliar una comunidad de laicos profundamente dividida por la designación como obispo en 2015 de Juan Barros, acusado de encubrir los actos de pederastia del influyente sacerdote Fernando Karadima, en un escándalo que destapó la peor crisis de la historia de la iglesia en Chile.Todos los obispos chilenos, incluido Barros, renunciaron ante el Papa en una reunión en el Vaticano en mayo pasado, en medio de duras críticas del pontífice por el trato que el clero del país dio a las denuncias de abusos sexuales.Fernando Karadima, de 81 años, fue sancionado en 2011 por el Vaticano a un retiro de por vida de sus funciones por abusos sexuales cometidos entre 1980 y 1995, según estableció la Justicia chilena, que no pudo aplicarle ningún castigo, pues los hechos ya habían prescrito.Este domingo se supo que una de los víctimas invitadas por el Papa a comienzos de junio era un hermano de Karadima. Oscar Karadima dijo en entrevista con el diarioque en su encuentro en el Vaticano le expresó al Papa que toda su familia "ha sido víctima de abuso de poder y de conciencia" por parte del ahora sancionado sacerdote. Además, sostuvo que su hermano "era un hombre soberbio, un hombre autoritario, a quien le teníamos temor. Nos despreciaba, no nos quería. Él tenía una actitud altanera. Él se creía superior a todos. No nos respetaba, no nos tomaba en cuenta".Los laicos afirmaron este domingo, minutos antes del inicio de la ceremonia, que ésta "no es una misa de reparación ni de reconciliación" y manifestaron que "se inicia hoy un largo proceso de sanación que durará seguramente mucho tiempo", en un comunicado leído por Mario Vargas, representante de los Laicos de Osorno. La misa es parte de la extensa agenda de Scicluna y Bertomeu desde su arribo a Osorno, el jueves, que incluyó reuniones con el clero de la ciudad y fieles de distintas parroquias.En medio de su visita, la fiscalía chilena realizó allanamientos en las oficinas de la Iglesia Católica en Santiago y la ciudad de Rancagua (90 km al sur de la capital chilena) donde se incautaron archivos eclesiásticos, en medio de una investigación sobre los abusos cometidos por sacerdotes.