Fuerte sismo sacudió el sur de México

De acuerdo con el último informe del Servicio Sismológico Nacional (SSN), citado por EFE, el temblor sucedió a las a las 21.15 (23.15, hora en Argentina) con origen a 52 kilómetros al noroeste de Ometepec, en el estado de Guerrero, y a una profundidad de 45 kilómetros.



El primer reporte emitido por el SSN le asignó al fenómeno una magnitud de 5,6 grados y la profundidad de 10 kilómetros, cifras que fueron rectificadas.



Por su parte, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente indicó inicialmente vía Twitter que, "Al momento no se registran daños en los Estados donde fue sentido el sismo de hace unos minutos, continuamos con el monitoreo".



En un mensaje posterior, Puente aclaró y amplió la información en la que señaló que en el monitoreo con las unidades estatales de Protección Civil de Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México "al momento no reportan daños".



El sonido de las bocinas del sistema de alerta sísmica provocó que algunas personas salieran a las calles de la capital mexicana, donde hace apenas unas horas llovió y granizó intensamente.



En la memoria de los residentes todavía está muy presente el sismo del 19 de septiembre, que dejó 228 víctimas mortales en la ciudad.



El seísmo sucede a otro de magnitud 5,2 del 16 de mayo, también con epicentro en Guerrero, que no causó fallecidos ni daños materiales.