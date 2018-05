Hackers sustraen 15,5 millones de dólares: ataque a sistema financiero mexicano

"Con la información disponible, los montos involucrados en envíos irregulares y sujetos a revisión son de aproximadamente 300 millones de pesos", dijo en conferencia de prensa el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León.



Sin embargo, algunos medios mexicanos habían afirmado que la cifra ascendía a 400 millones de pesos (unos 20,4 millones de dólares). El funcionario sostuvo que parte de los recursos que se estima obtuvieron los hackers todavía pueden recuperarse.



Díaz de León agregó que fueron en total cinco instituciones las afectadas durante el ciberataque, aunque evitó dar sus nombres.



"No podemos dar los nombres pero sí podemos dar el tipo: son tres instituciones de crédito, una casa de bolsa y una caja de ahorro popular".



Los ataques se centraron en los mecanismos que utilizan las instituciones financieras para conectarse al sistema de pagos interbancarios, que en México se conoce como SPEI.



Díaz de León detalló que el sistema central de ese mecanismo, que opera el banco central, "no se vio afectado y no fue blanco de ningún ataque".



Agregó que "los recursos de los clientes de las instituciones financieras están seguros, no estuvieron en peligro y no han sido el objetivo de los ataques", y que los recursos que se extrajeron fueron sobre todo de los bancos y las casas de bolsa.



El gobernador también señaló que las investigaciones sobre las causas del ataque continúan. "Necesitamos que terminen las pruebas forenses y eso no tiene un plazo cierto, primero tenemos que identificar todas las causas".



Explicó que una vez que se registró el ataque, el banco central alertó a las instituciones afectadas con mayor perfil de riesgo, que comenzaron a utilizar una plataforma alterna, lo que ralentizó las operaciones financieras.



"Entendemos que el usuario se ha visto afectado, entendemos la molestia pero tenemos que conciliar entre dos objetivos: mantener el sistema de pagos contra el objetivo de que esto se haga con plena seguridad", dijo al asegurar que desconoce si el ataque provino del país o del extranjero.



