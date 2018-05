Creen haber resuelto el misterio del vuelo desaparecido en Malasia

Todas salvo una de las 239 personas a bordo del fatídico vuelo 370 de Malaysia Airlines probablemente estuvieron inconscientes por la rápida despresurización del Boeing 777 y nunca supieron que se encontraban en un largo y sinuoso camino hacia su muerte.



En ese camino, dijo un panel de expertos, hubo un rápido pero sugestivo sobrevuelo por Penang, Malasia, la ciudad natal del capitán Zaharie Ahmad Shah.



Quien haya estado al mando del avión, y quien probablemente haya sido el único que despierto, inclinó la aeronave hacia la izquierda en dos oportunidades.



Los expertos creen que Zaharie, el piloto del avión, estaba echando un vistazo final a su pueblo natal.



Esa es la escalofriante teoría sobre las horas finales del MH370 que planteó el equipo de analistas reunido por el programa "60 Minutes" de la televisión de Australia.



Sospechan que la desaparición y aparente caída del avión, ocurridas en 2014, fueron resultado del suicidio de Zaharie, de 53 años, y de un asesinato en masa premeditado.



Durante cuatro años se buscaron restos Durante cuatro años se buscaron restos Fuente: Archivo



Pero los expertos creen que Zaharie primero despresurizó el avión, dejando inconscientes a quienes no llevaban la máscara de oxígeno. Eso podría explicar el silencio de radio del avión mientras se alejaba sin control de su ruta: ningún pedido de ayuda, ningún mensaje de texto de despedida, ningún intento de llamado de emergencia que no llegó a conectar.



Eso también explicaría cómo tuvo tiempo quienquiera que ejerciera el control del avión para maniobrar el avión hasta su ubicación final.



Aunque se destinaron cientos de millones de dólares en una investigación que llevó cuatro años, los restos del avión no fueron hallados. Los pasajeros y el piloto parecían haberse llevado a su tumba de agua el secreto y los motivos de lo sucedido en los momentos finales del funesto vuelo.



Pero el equipo de "60 Minutes" de Australia -que incluye a especialistas de aviación, al exjefe de la Oficina de Seguridad de Transporte de Australia, a cargo de la investigación del accidente del MH370, y a un oceanógrafo- presentó los argumentos de la teoría que les parece más probable.



"El gran punto de discusión es ese momento en que el piloto apaga el transponedor y despresuriza el avión, dejando inconscientes a los pasajeros", dice Larry Vance, un investigador aeronáutico de Canadá. "Se estaba matando. Desgraciadamente, estaba matando al resto de las personas a bordo. Y lo hizo deliberadamente."



La hipótesis del suicidio ayudaría a explicar una peculiaridad del recorrido final del avión: su inesperado alabeo hacia la izquierda.



"El capitán Zaharie inclinó el ala del avión para ver Penang, su ciudad natal", dijo en "60 Minutes" el piloto e instructor de Boeing 777, Simon Hardi.



La desaparición generó gran conmoción mundial La desaparición generó gran conmoción mundial Fuente: Archivo



"Si se observa atentamente, se puede percibir que hace un giro hacia la izquierda, y después empieza un largo giro hacia la derecha. Y luego da otro giro a la izquierda. Así que pasé mucho tiempo pensando qué podía ser eso, qué razón técnica podía subyacer, y después de dos meses, tres meses pensando en eso, al final encontré la respuesta: alguien estaba mirando por la ventana."



"Puede haber sido un largo y emotivo adiós", agregó Hardy. "O un corto y emotivo adiós a su ciudad natal."



El vuelo MH370 desapareció el 8 de marzo de 2014, poco después de despegar de Kuala Lumpur con 239 personas que esperaban llegar hasta Pekín. Se cree que el avión se habría estrellado en el extremo sur del Océano Índico.



Los gobiernos de Malasia, China y Australia suspendieron la búsqueda oficial en enero de 2017. El informe final de la Oficina de Seguridad del Transporte australiana concluyó que las autoridades estaban lejos de entender las razones de la desaparición de la aeronave o la ubicación exacta de sus restos.



Pero los expertos de "60 Minutes" intentaron responder un de los mayores interrogantes que ronda al destino de ese vuelo fatídico: ¿Cómo pudo desaparecer una aeronave moderna, rastreada por radar y por satélites?



Y la respuesta es que así fue porque el piloto así lo quiso. Zaharie, que tenía casi 20.000 horas de experiencia de vuelo y había construido un simulador de vuelo en su casa, sabía exactamente cómo hacerlo.



Hardy señaló, por ejemplo, que en determinado momento el avión zigzagueó a lo largo de la frontera entre Malasia y Tailandia, pero que ninguno de esos dos países consideró al avión como una amenaza porque estaba en los límites de su espacio aéreo.



"Ninguno de los controladores se preocupó por esa misteriosa aeronave, porque de pronto ya no estaba en su espacio aéreo", dijo Hardy. "Si me encargaran hacer desaparecer un 777, yo haría exactamente eso. Por lo que sé, se requiere un dominio muy preciso del avión, y funcionó." Hipótesis Sin embargo, como escribió el sitio de noticias australiano News.com.au, las hipótesis de los expertos no son más que teorías, y no totalmente nuevas.



Zaharie y el copiloto Fariq Abdul Hamid son, desde un primer momento, los principales sospechosos de la desaparición del avión. Según el sitio de noticias, corría el rumor de que el matrimonio de Zaharie había llegado a su fin y que provocó la caída del avión tras enterarse de que su esposa lo dejaría.



Otra teoría es que secuestró el avión en protesta por el encarcelamiento de Anwar Ibrahim, que en ese entonces era el líder de la oposición en Malasia.



Un grupo llamado Brigada de los Mártires Chinos se atribuyó la responsabilidad por la desaparición, aunque los investigadores siempre se mostraron escépticos.



En el avión había dos hombres que viajaban con pasaportes falsos, pero aparentemente uno buscaba asilo, y ninguno de los dos tenía vínculos con el terrorismo internacional.



Por supuesto que los restos podrían ayudar a comprender qué fue lo que causó el accidente aéreo, y hasta este año todavía había unidades encargadas de la búsqueda.



Según la agencia de noticias AP, el último intento para descubrir los restos le costó 70 millones de dólares a una empresa de Texas llamada Ocean Infinity. La misión inspeccionó 800 kilómetros cuadrados por día durante de tres meses.



El CEO de Ocean Infinity, Oliver Plunkett, dijo que la tecnología de la empresa había funcionado "extraordinariamente bien" y había recolectado "importantes cantidades de datos de alta calidad".



Hasta el momento, no se ha hallado un solo resto del MH370.