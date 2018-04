Video: "Comprar cosas nuevas parece equivalente a ser más feliz", dijo Mujica

El encierro de Lula

El consumismo y la derecha

La corrupción en Latinoamérica

El expresidente José Mujica expresó, a una semana de que la justicia de Brasil enviara al exmandatario y candidato a la presidencia Lula da Silva a la cárcel, que es difícil medir el impacto que pueda tener la democracia en el gigante del Sur.Mujica aseguró que "si en Argentina pasaba lo de Lula, era un incendio, daban vuelta Buenos Aires". El expresidente uruguayo afirmó que el escenario brasileño es distinto al argentino, ya que no tiene costumbre de "luchas colectivas, de masas, de múltiples organizaciones sociales que se mueven".Sin embargo, sustentó que no es la primera vez que "Brasil hace dibujos de terror" y mencionó como ejemplo el suicidio de Getúlio Vargas, quien fue en tres ocasiones presidente de ese país. La historia reseña que se pegó un tiro en el pecho en 1954 durante la peor crisis de su gestión política."Si han hecho tanta barbaridad, hay que recordar lo de Dilma y eso, no parece que tengan espíritu de detenerse así como así. De todas maneras no la van a tener fácil", afirmó."Parte de la opinión a favor de Lula es la consecuencia sociológica de las reformas conservadoras que están metiendo", dijo a C5N."Lo meten a Lula en cana, pero los efectos de las reformas conservadoras los siente la gente. Y la gente se expresa políticamente", sostuvo.Mujica, a sus 82 años, dio una extensa entrevista donde volvió a mostrar su enorme capacidad para comprender la realidad y desafiar a la clase política con su mirada inteligente, sagaz y crítica respecto de los desafíos que América Latina, y particularmente la izquierda, tienen por delante."Comprar cosas nuevas parece ser equivalente a ser más feliz. Esa cultura subliminal, es lo que asegura que la gente demande más, y aquel que superó la pobreza y tiene un autito, ya quiere un auto más grande", remarcó el ex presidente de Uruguay, José Mujica en diálogo con C5N."Por eso, nos encontramos con la limitación de nuestro propio modelo y es casi natural que llegue la reacción que recogimos", dijo en referencia a los cambios de gobiernos y el giro de la gente hacia la derecha en las elecciones de diferentes países de la región.Mujica también expresó su punto de vista acerca de la corrupción en Latinoamérica y alegó que no lo asusta. Afirmó que se está sembrando la imagen de que "triunfar en la vida es tener plata". Por lo que la corrupción "es una consecuencia" del modelo que se les plantea a todas las clases sociales."El gurí que nace en la pobreza y sale de caño, está enfermo de lo mismo. Y el burócrata que tiene un puesto importante en el Estado está enfermo también de lo mismo. Entonces, recogemos lo que sembramos", resaltó.