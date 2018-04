El Papa Francisco instó al presidente Macri a trabajar por "la justicia social"

El gobierno de Mauricio Macri recibió ayer la mejor señal de Roma en sus dos años y cuatro meses de mandato. El papa Francisco le respondió al Presidente su carta de salutación por los cinco años de papado con otro mensaje abiertamente conciliador, en el que lo anima a "seguir trabajando en su alta misión al servicio del Bien de esa Nación, sabiendo que el futuro se construye con el aporte de todos".Luego de un tiempo de frialdad en la relación bilateral, el Santo Padre escribió un texto con claros mensajes multidireccionales. Alentó a Macri a trabajar por "la justicia social, el encuentro y la búsqueda de la unidad, que ayuda a superar los conflictos y siembra alegría, esperanza y paz".La carta papal tiene fecha del 21 de marzo, pero al ser enviada por vía diplomática, a través de la Nunciatura, llegó sólo ayer a la Cancillería y a la Casa Rosada, donde fue recibida con alta satisfacción, porque no resulta frecuente que el Papa responda a todas las misivas de los jefes de Estado.En el texto, el Papa le agradece a Macri sus palabras de "aliento y cercanía". También lo insta a "seguir trabajando con su alta misión al servicio del bien de la Nación". En este párrafo especial de la escueta carta, Francisco le planteó a Macri que "el futuro se construye con el aporte de todos, desde la justicia social, el encuentro y la búsqueda de la unidad que ayuda a superar conflictos y siembra alegría y paz"."Le aseguro mi oración por usted, su familia y por todo el querido pueblo argentino, que llevo en mi corazón. Le pido, por favor, que no se olvide de rezar por mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen Santa los cuide", completó.En este caso, el mensaje de Francisco fue para contestar al que Macri le había enviado el 13 de marzo para saludar al ex cardenal primado de la Argentina Jorge Bergoglio por los cinco años de papado en Roma."He recibido la carta de felicitación que me envió con motivo del quinto aniversario de mi elección. Agradezco sus palabras de aliento y cercanía", escribió el Santo Padre en su mensaje.