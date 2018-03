Falleció el reconocido científico Stephen Hawking

Biografía

El reconocido físico británico Stephen Hawking murió hoy a los 76 años en su casa de Cambridge, a unos ochenta kilómetros de Londres, tras complicaciones derivadas de su padecimiento neurológico, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que lo dejó paralizado.El científico, que revolucionó las teorías de la física sobre el cosmos y fue especialmente famoso por su trabajo sobre los agujeros negros en el universo, nació en una familia de intelectuales de Oxford el 8 de enero de 1942.En 1963 fue diagnosticado de ELA y, desde 2005 sentado en una silla de ruedas sólo podía comunicarse moviendo un músculo bajo su ojo con el que accionaba un sintetizador de voz.A pesar de la enfermedad terminó su doctorado y logró una posición como profesor lucasiano de matemáticas en la Universidad de Cambridge, el mismo cargo que tuvo Isaac Newton 300 años antes que él.La familia de Hawking dijo en un comunicado citado por DPA y EFE que, "Estamos profundamente tristes de que nuestro amado padre falleció hoy. Era un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años".Sus hijos Lucy, Robert y Tim, señalaron que, "Su coraje y persistencia, junto a su brillantez y su humor, inspiraron a personas de todo el mundo. Una vez dijo: 'No sería un gran universo si no fuera el hogar de la gente que amas"."Lo extrañaremos para siempre", agregaron.La teoría de Hawking fue contracorriente a la creencia científica contemporánea que asegura que cualquier tipo de energía o materia que ingresa en los agujeros negros queda atrapada.El físico siempre aseguró que estos cuerpos oscuros del cosmos emiten radiación, algo que en la comunidad científica ahora se conoce como la radiación de Hawking.Pero saltó a la fama con la publicación en 1988 de un libro de divulgación científica, 'Breve Historia del Tiempo', que estuvo en la lista de best-sellers del The Sunday Times británico durante 237 semanas y vendió millones de ejemplares.Hawking era miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas (Lucasian Chair of Mathematics) de la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta su jubilación en 2009.Entre las numerosas distinciones que le fueron concedidas, recibió doce doctorados honoris causa y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico (grado CBE) en 1982, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989, la Medalla Copley en 2006, la Medalla de la Libertad en 2009 y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en 2015.Durante años el científico británico advirtió que la humanidad enfrenta una serie de amenazas que la podría llevar a la extinción, desde el cambio climático hasta la destrucción nuclear, así como virus genéticamente diseñados.Debido a estos ejemplos, Hawking afirmaba que la vida en la Tierra solo durará unos 100 años más "si tenemos suerte".Para explicar su concepción del universo usó una frase que lo inmortalizó: "Mi objetivo es simple", dijo y agregó, "Es la comprensión completa del universo, por qué es, cómo es y por qué existe en absoluto".- 1959, inició sus estudios universitarios en la Universidad de Oxford. Después se doctoró en Física Teórica y Cosmología en Cambridge.- 1963, le diagnosticaron un tipo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que le impidió moverse y hablar, por lo que utilizó un sofisticado método electrónico para poder comunicarse.- Tras obtener su doctorado, se dedicó a la investigación y a la enseñanza en los colegios mayores de Gonville y Caius.- 1965, se casó con Jane Wilde, con la que tuvo tres hijos: Robert, Timothy y Lucy.- A mediados de la década de 1970 descubrió que la combinación de las leyes de la mecánica cuántica y de la relatividad general desmentían incluso que los agujeros negros fuesen completamente negros, pues emitían una radiación, conocida desde entonces como "radiación Hawking".- 1977, ingresó en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica de Cambridge, donde fue nombrado profesor de Física Gravitacional.- 1980, accedió a la titularidad de la cátedra Lucasiana de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica, la más importante de Cambridge, que ocupó Isaac Newton en 1663.- 1985 contrajo una grave neumonía en Suiza y los médicos aconsejaron retirarle la máquina que le mantenía con vida. Trasladado urgentemente al Reino Unido, fue sometido a una traqueotomía que le salvó la vida pero le dejó sin voz.- 1988, publica su obra "Breve historia del tiempo", que se convirtió en un gran éxito a nivel mundial, con más de 25 millones de ejemplares vendidos.- Considerado el heredero de Einstein, revolucionó la Física y fue también un divulgador científico conocido por sus teorías sobre los agujeros negros y la formación del universo.-1990, pasó a convivir con su enfermera, Elaine Mason, con la que se casó en 1995.- 1993 a 1996, trabajó en la serie de televisión de la BBC "El universo de Stephen Hawking", basado en su libro "Una breve historia del tiempo".- 2004, tras reconsiderar su propia teoría sobre los agujeros negros, expuso una nueva, que cuestiona que los mismos sean una especie de pozo sin fondo, como él mismo había mantenido.- 2005 sólo pudo comunicarse moviendo un músculo bajo su ojo con el que accionaba un sintetizador de voz.- 2005, presentó mundialmente desde Oviedo, España, la obra "Brevísima historia del tiempo", que simplifica y actualiza la anterior "Breve historia del tiempo", y que se publicó antes en castellano que en inglés.- 2007 realizó un vuelo a la estratosfera invitado por la compañía estadounidense Zero Gravity en el que pudo experimentar la ingravidez.- 2008, publicó "La clave secreta del universo", un libro dirigido a niños y escrito en colaboración con su hija Lucy.- 2009, abandonó la titularidad de la cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge y pasó a ser director de investigación en el centro educativo.- 2013, se estrenó un documental sobre su vida dirigido por Stephen Finnigan.- 2015, presentó en la Royal Society de Londres un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre financiado por el multimillonario ruso Yuri Milner.- 2016, Hawking mostró su apoyo a un programa financiado por el millonario ruso Yuri Milner para enviar una nave a otro sistema solar, que incluye un nuevo modelo de sonda espacial y con el que promete alcanzar el sistema estelar más cercano, Alfa Centauri.- 2016, disertó en el Vaticano sobre la expansión del universo y dijo que preguntarse sobre "qué había antes del Big Bang" carece de sentido, pues "es como cuestionarse qué hay más al sur del Polo Sur".- 2017, un holograma con su imagen dio una charla de una hora en el Parque Científico de Hong Kong sobre sus experiencias en el campo de la investigación.Otros de sus libros son: "La estructura a gran escala del espacio-tiempo" (1973), escrito junto con George Ellis; "Relatividad general: Revisión en el ventenario de Einstein" (1979), con Werner Israel; "300 Años de Gravedad" (1987), también con Israel; "Agujeros negros y pequeños universos" (1993); "Historia del tiempo de Stephen Hawking: una guía del lector" (1993), recopilado por Gene Stone; "Cuestiones cuánticas y cosmológicas" (1995) y "La naturaleza del espacio y el tiempo" (1996) -ambos con Roger Penrose-; y "El universo en una cáscara de nuez" (2000).