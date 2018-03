"Respiro del diablo": el helado 500 veces más picante que la salsa tabasco

Por algo este helado no se llama crema del cielo. Fue bautizado "Respiro del Diavolo" y es un desafío para los paladares mexicanos, indios o malayos, conocidos por ser los más resistentes al picante.Pero esta tentación endiablada no nació en ninguno de esos países. El helado "más peligroso del mundo" es escocés y fue creado para este San Valentín, pero es más para Halloween.Y quien se anime a sentir en su boca el respiro del diablo antes tendrá que firmar un consentimiento para eximir de culpas a la Aldwych Café and Ice Cream Parlor, que lo sirve en Glasgow.El trato es algo frío. "Se acredita que tomar este helado podría producir heridas, enfermedad y hasta la pérdida de la vida". Eso no tiene validez legal, ya que el gusto fue aprobado por la Secretaría de Alimentos de Escocia. Pero resulta un efectivo condimento de marketing.Pese a no tener alcohol, claro,. "Es como el estallido de una bomba nuclear en tu boca" o "¿Por qué hacen esto?" son algunas de las reacciones de los clientes que lo probaron en Glasgow. Otros directamente no hablan y comienzan a toser o a buscar un lugar donde escupir esa cucharada infernal. Pero lo bueno de la experiencia es que genera risas.Lee Bandoni tiene 38 años y es hermano y socio de Martin, dueño de esa heladería y café. "Empecé en Italia. Hay un lugar llamado Ponte della Maddalena o El puente del diablo donde las familias heladeras se reunían una vez al año para hablar de cómo les había ido. Y si había un hombre que quería mostrar su valentía, probaría este helado. De ahí el nombre", contó Bandoni a The New York Post.La receta es un secreto familiar y sólo algunos de los Bandoni la conoce. "Cuando llegue el momento, los hijos más chicos de Martin viajarán a Italia para aprender a hacerla y sus trucos", siguió. Loyd Brandoni, de 18 años, ya sabe hacerlo.Este helado es una variante de una receta igual de picante que se hace en Italia desde 1936.Para Twisted, portal londinense de cocina, no es coincidencia que el "Respiro del Diavolo" haya sido lanzado en Día de San Valentín. Según el hermano del dueño, Bandoni, tan poderoso es el helado que incluso puede actuar como un afrodisíaco efectivo.. Especialmente, si entra en contacto durante mucho tiempo", explicó Martin Brandoni, de 50 años.El Alwych Cafe and Ice Cream es una empresa familiar que lleva 82 años en el negocio y se caracteriza por crear postres con sabores inusuales. Además del "Aliento del Diablo", en su raro menú figuran el "blue bubblegum" y "parma violet". El salón es un experto en la creación de especiales de temporada de disponibilidad limitada, resaltó el portal inglés.El precio del helado "más peligroso del mundo" es el mismo que el del resto de los gustos de Aldwych Café and Ice Cream Parlor. Es decir, £2 (alrededor de $ 56) por una bocha y, el cono, £1.90 ($ 53).