Comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno

Foto 1/2 Foto 2/2

Corea del Sur levantó el telón de los XXIII Juegos Olímpicos de Invierno con la ceremonia inaugural. Unos tres mil atletas buscarán la gloria deportiva en la ciudad de Pyeongchang hasta el 25 de febrero.



Los espectadores podrán disfrutar de siete deportes con 15 disciplinas diferentes que se desarrollarán: biatlón, bobsleigh, combinada nórdica, curling, hockey sobre hielo, luge, skeleton, snowboard, esquí alpino, esquí de fondo, esquí acrobático, salto de esquí, patinaje de velocidad, patinaje de velocidad en pista corta y patinaje artístico. Serán más de cien eventos.



La hermana del líder norcoreano Kim Jong-un llegó este viernes a Corea del Sur para la ceremonia de apertura, junto con el jefe de Estado de ese país, y se convirtió en el primer miembro de la dinastía reinante en el Norte en pisar suelo surcoreano desde el final de la guerra de Corea. En el estadio de Pyeongchang, Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, y el presidente surcoreano se dieron un apretón de manos.



Aunque la inversión de más de 12 millones de dólares en infraestructura, redes de transporte y sedes fue una cifra importante, los surcoreanos estuvieron lejos del número que Sochi, en los JJOO pasados, desembolsó: más de 50.000 millones de dólares.



En la jornada de ayer comenzaron las clasificatorias de curling y saltos de esquí, mientras que hoy habrá esquí acrobático y patinaje artístico, además de curling.



Los países latinoamericanos que participarán de los Juegos son 10, incluidos la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay.



La Agencia Mundial Antidopaje del Comité Olímpico Internacional elaboró informes en los que se comprobó que Rusia falsificó pruebas de doping en Sochi 2014, por lo que el Comité Olímpico Ruso quedó excluido para esta ocasión. No obstante, los atletas del país euroasiático participarán bajo la bandera de atletas olímpicos rusos y la preselección de ellos estuvo a cargo de una comisión antidopaje independiente. Por este motivo no tuvieron abanderado en la apertura.



Entre los números de la ceremonia inaugural no faltaron los bailes y melodías autóctonas -incluido el famoso Gangnam Style-, también se rindió homenaje a la canción "Imagine" de John Lenon (interpretada por artistas asiáticos), se lució la tecnología con varios drones que acompañaron a esquiadores y se exhibieron palomas y velas, como símbolo de la paz.