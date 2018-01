Una editora demanda a Spotify por u$s 1.600 millones por derechos

Wixen Music Publishing, que posee los derechos de Tom Petty, Neil Young, Weezer y The Doors, entre otros, fue demandado por Spotify por usar miles de canciones supuestamente sin autorización y compensación, según informó The Hollywood Reporter. La compañía busca una indemnización de al menos 1600 millones de dólares, además de medidas cautelares.

La demanda de Wixen está enfocada en un supuesto incumplimiento de Spotify en el pago de regalías de la composición musical de una canción. Las canciones grabadas tienen dos copyrights diferentes: lo grabado, que suele poseer el sello discográfico, y la composición musical -también conocido como licencia mecánica-, que son del autor y el editor.



La demanda dice: "Antes de su lanzamiento en Estados Unidos, Spotify intentó conseguir la licencia de las grabaciones en un trabajo con los sellos pero, en la carrera por ser el primero en el mercado, hizo esfuerzos insuficientes para recopilar la información requerida de composición musical y, a su vez, , falló en muchos casos para licenciar las composiciones incluidas en cada grabación o cumplir con los requisitos de la Sección 115 de la Ley de Derechos de Autor ".

Un representante de Spotify se negó a hacer comentarios, mientras que un representante de Wixen se refirió a la demanda con Rolling Stone, pero declinó la opción de hacer más comentarios.



En mayo pasado, Spotify acordó pagar 43 millones de dólares en un caso similar, una acción liderada por los autores David Lowery y Melissa Ferrick (un juzgado todavía debe aprobar el acuerdo). Algunos, no quedaron satisfechos, incluido Bob Gaudio -miembro fundador de Frankie Valli and the Four Seasons- y Wixen.

En la demanda, Wixen acusa a Spotify en fracasar a la hora de obtener una licencia directa o las licencias obligatorias para usar las canciones de su catálogo. También reclama que Spotify tercerizó esta tarea a un servicio de licencias y regalías, la agencia Harry Fox, que estuvo "mal equipada para obtener las licencias mecánicas necesarias".



El roster de Wixen también incluye a Zack De La Rocha y Tom Morello de Rage Against the Machine, Dan Auerbach de The Black Keys, Donald Fagen de Steely Dan, David Cassidy, Stevie Nicks, Kenny Rogers y Kim Gordon. En septiembre, muchos de estos artistas se quejaron del acuerdo Lowery/Ferrick, a través de una presentación judicial presentada por Wixen. Desde entonces, Spotify ha cuestionado si Wixen había sido autorizado a hablar en nombre de sus clientes, basándose en que los acuerdos administrativos estándar que permiten a las editoras a negociar detalles de licencias, pero no dice nada acerca de litigios judiciales. Fuente: (Rolling Stones).-