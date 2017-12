"EEUU es la principal amenaza para la dignidad e igualdad de la humanidad"

Internacionales Estados Unidos se retira del pacto mundial sobre migración y refugiados

El presidente de Bolivia, Evo Morales, arremetió contra EE.UU. a través de su cuenta de Twitter, después de que la Misión Permanente estadounidense en la ONU anunciara que el país norteamericano no formará parte del Pacto Mundial sobre Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya aprobación está prevista para el año que viene."EE.UU. abandonó las negociaciones para acordar un pacto mundial sobre las migraciones. No sólo construye muros, destruye naciones con sus invasiones y genera millones de migrantes desplazados y refugiados", manifestó el mandatario boliviano.En cuanto a su propio país, Morales prometió que "Bolivia continuará promoviendo la propuesta de tener un mundo sin muros, sin invasiones, ni divisiones, en el que nos aceptemos unos a otros a través de la ciudadanía universal".La participación de Washington en el proyecto del Pacto Mundial sobre Refugiados comenzó en 2016 bajo la Administración de Barack Obama. Sin embargo, la Misión estadounidense explicó este sábado que la Declaración de Nueva York adoptada 19 de septiembre de 2016 "contiene numerosas disposiciones inconsistentes con las políticas de EE.UU. en materia de inmigración y refugiados, y con los principios de la Administración Trump respecto a la inmigración", por lo que el mandatario estadounidense había decidido que su país "pondrá fin a su participación" en el proyecto."Sencillamente, la estrategia global de la Declaración de Nueva York no es compatible con la soberanía de EE.UU.", resumió la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley.