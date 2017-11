Buscarán petróleo en otra ciudad uruguaya

La australiana Petrel Energy, una de las dos socias del consorcio que explora en búsqueda de petróleo en la zona de Cerro Padilla, en el este del departamento de Paysandú, anunció que obtuvo mediante la emisión de acciones US$ 4,5 millones para proseguir sus trabajos.



La empresa informó en un comunicado que el interés de los inversionistas que compraron los títulos que se ofrecieron superó en cuatro veces la oferta disponible. Los equipos, por ende, serán trasladados ahora a la zona de Cerro de Chaga, en el sur del departamento de Salto, ubicado a la vera del río Uruguay.



El objetivo de Petrel es perforar cuatro pozos para cubrir la mayor parte posible del área en búsqueda de yacimientos convencionales. Las otras dos áreas asignadas al grupo son Cuchilla de Pampa (Tacuarembó) y Cañada Fea (Salto). Tres de los cuatro pozos tienen el potencial de presentar gas natural, además de petróleo. El grupo inversor descartó que vaya a tener que utilizar la técnica del "fracking" en sus exploraciones.



Petrel, una empresa con sede en Sídney que tiene el 51% de las acciones del consorcio (el restante es de la empresa Schuepbach), explicó también que las muestras que se extrajeron de Cerro Padilla serán enviadas a Estados Unidos para su análisis.



Ejecutivo creará organismo fuera de Ancap



Los trabajos se iniciaron en febrero de 2016 cuando la posibilidad de descubrir petróleo en el mar uruguayo era muy alta. Aquellas tareas de la empresa Total en el mar territorial no lograron su cometido, pero en las últimas semanas las expectativas por yacimientos petroleros autóctonos aumentaron.



La información fue confirmada en la tarde-noche de este miércoles, tras un comunicado oficial de Presidencia de la República. "No solo se detectó la presencia de hidrocarburos, sino de un sistema petrolero" en el pozo Cerro Padilla, ubicado en el noreste del departamento de Paysandú.



Ante esto, el Poder Ejecutivo acelera los trabajos para presentar el borrador de un proyecto de ley para gestionar los hidrocarburos en Uruguay. Así lo confirmó el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el lunes en el Consejo de Ministros. Dijo que el proyecto establece que los yacimientos y extracciones van a ser gestionados por un organismo que se crea en la ley por fuera de la órbita de Ancap.



Adelantó que se trabajará con mucha cautela durante todo el proceso. "Para obtener éxito en cualquiera de los terrenos, hay que trabajar. En el único lugar donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario, después no hay éxito si no hay trabajo", dijo.



La ministra de Industria, Carolina Cosse, dijo que el reservorio hallado "es muy significativo". No obstante pidió "cautela" porque aún no se determinó si es "comercializable" ese petróleo, aunque señaló que es "significativo" que se haya encontrado en estas condiciones, contenido en un reservorio.



"Es una muy buena noticia que es solo un paso en un largo camino", aclaró y destacó que lo que se descubrió es un "reservorio muy significativo". Por eso informó que el gobierno se manejará con mucha cautela en el tema.



El Poder Ejecutivo informó que "no sólo se detectó la presencia de hidrocarburos, sino de un sistema petrolero, o sea, hay una roca generadora, hay una roca reservorio, hay una trampa, y, complementando la trampa, hay un sello que forma un techo, de manera que se contuvo al hidrocarburo en el reservorio a través de millones de años". (Fuente: Diario El País de Montevideo)