Difunden la primera foto del autor del ataque en Nueva York

Sociedad Hay argentinos muertos entre los fallecidos por el atentado en Manhattan

El autor del ataque en Nueva York fue identificado como Sayfullo Saipov, de 29 años. El hombre atropelló al público de una bicisenda de Manhattan este martes y luego chocó contra un bus escolar, y como resultado mató a ocho personas e hirió a otras 12.El autor del ataque de este martes es un inmigrante legal de Uzbekistán que está radicado entre Tampa, Florida, y Paterson, Nueva Jersey, informó el sitio The New York Times. La foto del hombre fue difundida por el sitio ABCNews.Saipov se radicó de manera legal en los Estados Unidos en 2010 (tiene una Green Card y la residencia permanente). El hombre reparte su tiempo entre Florida y Nueva Jersey, que es donde alquiló la pick up que usó para el ataque.Todavía no hubo una reivindicación por parte de ningún grupo terrorista, pero testigos del episodio aseguraron que Saipov gritó "Allahu Akbar", "Dios es grande" en árabe", al salir de la camioneta armado con una pistola de pintura y otra de aire comprimido.El hombre quedó detenido y hospitalizado tras recibir un balazo. Las autoridades no están investigando el episodio como un caso de terrorismo pero el alcalde de Nueva York, Bill De Blasio, se refirió al mismo como "un acto de terror".