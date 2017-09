Evacúan temporalmente la Sagrada Familia de Barcelona por "falsa alarma"

Los Mossos dEsquadra (policía regional de Cataluña) acordonaron el área y enviaron a especialistas en desactivar bombas para revisar una camioneta "sospechosa" que con gente adentro se encontraba estacionada cerca del templo.

La policía anunció la operación por Twitter y pidió a los residentes locales no salir de sus casas, pero luego informó que no se hallaron explosivos en el vehículo.

"Es una falsa alarma. La situación se normalizó en la Sagrada Familia", añadió la policía en Twitter. No hubo detenciones, agregó.

La policía cerró varias calles, así como la estación del metro cercana, al mismo tiempo que realizaba la inspección de la camioneta sospechosa.

Medios de prensa españoles indicaron que la policía pidió a residentes y turistas desalojar las terrazas de cafés y bares y les pidieron refugiarse al interior de los comercios.

El incidente ocurre a menos de un mes de ocurridos los atentados en Las Ramblas de Barcelona y en un pueblo costero cercano, en los que fallecieron 16 personas, atacadas por vehículos o con cuchillos.

Los ataques fueron reivindicados por el movimiento yihadista Estado islámico.

La Sagrada Familia, diseñada por el arquitecto español Antoni Gaudi, atrae cada años a millones de turistas del mundo entero.

