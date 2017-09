Google apeló la multa "más cara de la historia" impuesta por la Comisión Europea

El gigante tecnológico y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmaron hoy la apelación sin ofrecer detalles, informó la agencia DPA.



"La Comisión defenderá su decisión ante los tribunales", aseguró un vocero de la Comisión tras el anuncio. A fines de junio, la CE multó a la firma tecnológica por el supuesto abuso de su posición dominante como motor de búsqueda al favorecer de forma "ilegal" su propio servicio de compras.



La multa alcanzó un nivel récord al representar el doble de la más alta impuesta hasta ahora por Bruselas, la de 1.060 millones de euros a la empresa de chips Intel en 2009. La CE exigió a la compañía poner fin a su conducta en un periodo de 90 días, o de lo contrario se iba a enfrentar a unos pagos de penalización de hasta el 5% de los ingresos diarios medios mundiales de la corporación matriz de Google, Alphabet.



Tras una investigación iniciada en 2010, el Ejecutivo de la Unión Europea concluyó que Google aprovechó su dominio entre las plataformas de búsqueda para posicionar su propio sistema de comparación de precios sobre los de la competencia.



Según la CE, la compañía estadounidense "degradó" los servicios de comparación de otras empresas en sus propios resultados de búsquedas: "Las pruebas muestran que incluso los rivales mejor posicionados aparecían, de media, sólo en la página cuatro de los servicios de búsqueda de Google, y otros incluso más abajo", había indicado el organismo.



"¿Por qué Google no puede hacer lo que quiera, si es su página y su servicio, por qué no puede simplemente combinarlos?", se había preguntado la responsable europea de Competencia, Margarethe Vestager, en una conferencia de prensa brindada en junio pasado. La funcionaria explicó que la posición dominante de una empresa no es ilegal en sí misma, pero dejó claro que esta tiene la "especial responsabilidad" de no abusar de ese dominio.



Por su parte, Google había anunciado que consideraba "apelar" la decisión de la Comisión.



En un texto firmado por el vicepresidente y consultor general Kent Walker, el gigante de Internet señaló que cuando la CE pregunta por qué algunos sitios web no tuvieron un buen desempeño como otros, la entidad tendría que considerar la cantidad de servicios que crecieron en este período, como las gigantes del comercio electrónico Amazon y eBay.