Estados Unidos dice que Corea del Norte "está pidiendo una guerra"

La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo que el líder norcoreano Kim Jong-un está "pidiendo una guerra" y advirtió que la tolerancia de Washington es cada vez menor, mientras China y Rusia pidieron mantener la calma y recurrir al diálogo.



"La guerra nunca es algo que quiera Estados Unidos , no lo queremos ahora, pero nuestra paciencia no es ilimitada", señaló Haley en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocada tras la última prueba nuclear de Corea del Norte .



La representante estadounidense informó que su país presentará el lunes de la próxima semana una resolución ante la ONU para establecer nuevas sanciones contra Pyongyang.



Corea del Norte probó el domingo una bomba de hidrógeno que puede ser cargada en un misil balístico intercontinentalá(ICBM). Esa fue la sexta prueba nuclear del país desde 2006 y la más poderosa hasta el momento. "Cuando un régimen canalla tiene un arma nuclear y un ICBM apuntándote, no tomas decisiones para bajar la guardia", aseguró Haley.



En tanto, el embajador ruso ante el organismo, Vassily Nebenzia, pidió no tomar acciones apresuradas que podrían empeorar la situación con Corea del Norte. "Hay una necesidad urgente de mantener la cabeza fría y abstenerse de cualquier acción que pueda escalar las tensiones", señaló Nebenzia, que destacó que la solución al conflicto no debería ser militar.



El embajador chino ante la ONU, Liu Jieyi, se sumó al pedido de recurrir al diálogo para resolver la crisis y solicitó a todas las partes que hagan un esfuerzo para impedir un mayor deterioro de la situación. "No permitiremos el caos y la guerra en la peníncula coreana", aseguró.



La ONU estableció el mes pasado nuevas sanciones contra Corea del Norte, las más duras hasta el momento, que afectaban a sus exportaciones. El conflicto lleva meses escalando. Tras dos ensayos con misiles intercontinentales en julio, el país lanzó el martes pasado un nuevo misil que sobrevoló el norte de Japón hacia el Pacífico. Desde entonces se habla de nuevas sanciones.



Pyongyang explicó que el ensayo con el misil fue una reacción a las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur. El régimen de Kim Jong-un acusa continuamente a Estados Unidos de estar preparando un ataque, algo que desmienten el país norteamericano y Corea del Sur.