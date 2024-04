Barrio Vicoer: esperan sus primeras 30 casas y respuestas por las restantes

Espera

78 familias esperando

Un reclamo vivo y activo

De las 108 casas que integra el proyecto del Barrio Vicoer, 30 están con un avance de obra de un 90%. Los vecinos esperan por la finalización no sólo de esas 30 casas, sino que exigen a las autoridades de Vicoer y IAPV respuestas concretas por la situación de las 78 casas restantes que al día de hoy sigue siendo una incógnita.“Este proyecto comenzó en el 2016. Se anotaron muchas familias y en este 2024 todavía no hay ninguna vivienda terminada. Después de varias reuniones y protestas, de golpear muchas puertas hasta ir a Paraná, se llegó a IAPV, para que ellos comiencen con la construcción de las 30 viviendas que están por terminarse. De 108 viviendas hoy hay 30 casas que están en ejecución, con un alcance de obra entre 85 y 90%. Pero con la paralización de la obra pública decidida por este nuevo gobierno, lo nuestro se detuvo. La semana pasada, desde IAPV en Paraná, nos adelantaron que las 30 viviendas supuestamente se van a terminar porque les falta muy poco”, explicaron los vecinos del barrio Vicoer paraAdemás, el gerente del IAPV Regional Sur, Pablo Echandi, también confirmó a este medio que las viviendas que están en marcha son sólo 30 y que resta apenas un 10% de la obra para ser entregadas.El barrio se ubica en calle Maestra Piaggio, detrás del cementerio municipal, donde desde hace un tiempo larguísimo, los vecinos con ilusiones y proyectos se juntaron para poder concretar el sueño de la casa propia. Nueve años después, las mismas familias siguen esperando sin tener una respuesta concreta.“De las 30 que están ahora, tenemos que esperar hasta el 6 de mayo, que es cuando se abre de nuevo la licitación para ver si la empresa constructora LIC, le hizo una demanda a IAPV. Hay que esperar hasta el 6 de mayo y después ver cómo se sigue”, confirmó uno de los vecinos que integra el barrio.En cuanto a la situación actual y los servicios, los vecinos explicaron que se iniciaron trabajos de conexión. “Esta semana se iniciaron las conexiones de agua y cloaca, por medio de la Municipalidad; lo mismo que el tendido eléctrico, que es lo que faltaba para comprar el transformador, que lo realizó el municipio. Ahora están poniendo los postes para llevar la luz. Pero no nos tenemos que olvidar del resto de las casas, eso es lo más grave de todo, que tenemos 78 viviendas que no sabemos cuándo se van a realizar, o si no se van a concretar. Ese es el gran problema”, informó un vecino.Tras la paralización de la obra pública, más la escasez de ofertas de alquileres, incluyendo los precios elevados de los mismos, hace que la crisis habitacional sea un tema sumamente profundo. “Nosotros creemos que las primeras casas se van a terminar, pero el tema es qué pasa con las otras. Son 78 familias esperando ahí. El 70% se pagó en su totalidad, el terreno. Muchos pedían que por lo menos le cedieran el terreno, pero no se puede por temas burocráticos, es muy complicado. Hay historias que no se pueden creer, gente que vendió su auto porque le dijeron que en dos años le iban a vender la casa. Pagaron el terreno de contado. Gente que se mudó cerca de las casas porque le iba a quedar más cerca. Vamos para 9 años ya. Y lo que hemos conseguido lo logramos por los vecinos. Si no nos movíamos, la verdad no sé si se podía llegar a que hiciera una casa”, concluyó un vecino.A través de una página de Facebook, los vecinos mantienen vigente su reclamo para que la ciudad esté al tanto de los avances y retrocesos.“Reclamamos por nuestro Barrio Vicoer 108 viviendas Gualeguaychú”, se llama la página activa, donde se publican todas las novedades.En uno de sus últimos posteos informaron que “Días pasados nos reunimos en la sede de IAPV Paraná con su presidente, Manuel Schönhals, para interiorizarnos sobre la situación actual de las 30 viviendas que presentan un 90% de avance de obra y conocer cuáles son las opciones a futuro para la construcción de las 78 restantes.Desde ya agradecemos su tiempo y predisposición para atender nuestra situación y aguardamos próximamente novedades a nivel local para la concreción de la primera tanda de viviendas. Seguimos de pie por nuestro barrio!”. Fuente: (ElArgentino)