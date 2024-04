Gualeguaychú presentó la micro región “Pueblos y aldeas del sur entrerriano”

Foto 1/2 Foto 2/2

La presentación comenzó con un video promocional que puso en foco los diferentes atractivos turísticos que poseen los 23 destinos que integran la micro región. El material hizo un repaso histórico por el origen de los sitios y destacó propuestas como el camino del vino, el circuito de las aldeas, la gastronomía típica, la ruta de las pulperías entre otras.



El primero en tomar la palabra fue el presidente del Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo, Dr. Fernando Zubillaga quién comenzó agradeciendo a todos los que hicieron posible este lanzamiento. “Quiero agradecerles a todos los que en estos meses estuvieron trabajando mucho para hacer esto realidad. Aquellas personas que integran cada pueblo, cada aldea, junta de gobierno, comuna o municipio”.



“Nos llena de mucho orgullo y encanta ver que esto tiene nombre y apellido, que la micro región tiene una identidad”, aseguró el presidente del CMGT y luego cerró: “El objetivo de esta noche es dar un paso más para que esta propuesta se fortalezca y se consolide”.



Luego fue el turno del secretario de Turismo de Entre Ríos, Dr. Jorge Satto. “El turismo es una actividad de múltiples dimensiones. Es importante que el turismo sea una actividad económica porque nos obliga a movilizarnos. Quiero alentar y reconocer el esfuerzo que han realizado. No es fácil llegar a este punto, no se hace solo, requiere de gestión, trabajo, tiempo y generosidad en medio de las diferencias”.



La micro región “Pueblos y aldeas del sur entrerriano” surge a partir de la decisión de reflotar un proyecto surgido en el año 2000, denominado “Pueblos del sur entrerriano”, el cual no logró prosperar y cumplir sus objetivos debido a las condiciones políticas y económicas del país. Desde principios del 2024 iniciaron los encuentros para comenzar a trabajar en la propuesta que tuvo una gran repercusión en el interior del departamento Gualeguaychú.



El objetivo principal de esta propuesta es el de potenciar el desarrollo y crecimiento de la región a través de la actividad turística de los pueblos, fortaleciendo los vínculos entre los diferentes municipios, aldeas, comunas y juntas de gobierno que la integran. A su vez se busca revalorizar la cultura y las tradiciones de las diferentes colectividades presentes en el departamento y potenciar las fiestas y eventos vigentes, como así también fomentar eventos futuros.



La micro región “Pueblos y aldeas del sur entrerriano” está compuesta por Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, Urdinarrain, Larroque, Gilbert, Aldea San Antonio, Aldea San Juan, Enrique Carbó, Irazusta, Parera, Britos, Escriña, Costa San Antonio, Colonia Gobernador Basavilbaso, Cuchilla Redonda, Almada, Las Mercedes, Aldea Santa Celia, Perdices, Rincón del Cinto, Costa Uruguay Sur, Colonia el Potrero y Rincón del Gato.