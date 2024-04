Iniciaron las actividades del Programa de Orquestas, Ensambles y Coros Infantile

Sedes educativas del Programa en Entre Ríos

Inscripción y consultas

Este lunes marcó el inicio de las actividades musicales del Programa de Orquestas, Ensambles y Coros Infantiles y Juveniles en la provincia de Entre Ríos. El encuentro musical, celebrado con entusiasmo, dio el puntapié inicial a una serie de propuestas destinadas a niños, niñas y jóvenes interesados en adentrarse en el mundo de la música de manera gratuita.El evento inaugural contó con la presencia de integrantes de la Secretaría que acompañaron a la Orquesta Mitaikoi, la cual brindó un emocionante concierto en la Escuela N° 190 Obispo Gelabert y Crespo de la ciudad de Paraná.Según relató la directora del programa, Marta Gabas, a: "Felices de volver porque extrañamos a los chicos y ellos nos extrañan a nosotros, es más, hay algunos que no tenían que venir hoy y vinieron igual, pero nosotros los recibimos y nos acomodamos". La pasión por la música se refleja en la diversidad de instrumentos que se pueden aprender en este programa,En cuanto a la distribución de las actividades en la provincia, Natalia Prado, directora de Programas socioculturales, agregó: "En nuestra provincia contamos con 11 organizaciones,con cinco orquestas, tres ensambles y tres coros distribuidos en la ciudad, todos los cuales ya han comenzado sus ensayos".Por su parte, el coordinador del programa, Martín Carrera, expresó su alegría por el inicio de este nuevo ciclo: "Estamos muy contentos de iniciar ya en nuestros 12 años de vida. Orgullosos de que dos profesores fueron alumnos de la escuela".-Orquesta Cunumí:Escuela No 96 "José Manuel Estrada".-Orquesta Romina Iturain:Escuela Secundaria N°15 de la Baxada del Paraná y Escuela Secundaria N°78 J.C. Esparza.-Orquesta San Agustín:Escuela N°200 "Soldados de Malvinas".-Ensamble Liga de los Pueblos Libres:Escuela N°188 "Dr. Ob. Abel Bazán y Bustos" y Escuela N° 28 "Ntra. Sra. de Guadalupe".-Ensamble Mitaikoi:Escuela N°185 "Coronel Álvarez Condarco".-Ensamble Toque Minuan:Escuela N° 190 "Obispo Gelabert y Crespo" y Comisión Vecinal Los Pinos.-Orquesta La Chamarra:Escuela No 19 "Generala Juana Azurduy".-Coro Discantus:Escuela No 6 "Jorge Luis Borges" y Escuela N°11 "Basavilbaso".-Coro Purahei Eireté:Escuela N°54 "Juan Blasco".-Orquesta Alberto Soriano:Escuela No 30 "Río de los Pájaros".-Coro El Brillante:Escuela N° 32 Pronunciamiento y Centro Integrador Comunitario. B° El Brillante.Las inscripciones y consultas se pueden realizar a través del correo electrónico de la Coordinación Orquestas Bandas Entre Ríos: cgobij.er@gmail.com o a través de las escuelas sedes y las redes sociales @orquestas_entre_rios.